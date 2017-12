Cerco al tabaco ilegal

El mes pasado, la Guardia Civil realizó la mayor aprehensión de hojas de tabaco en Europa: interceptó 250 toneladas con origen en la provincia de Cáceres para su venta ilegal. La comunidad extremeña concentra el 97% de la producción española de tabaco, muy especialmente los valles del Tiétar, Alagón y Jerte, y es precisamente esta hoja la que ahora protagoniza el contrabando. Si en 2014 las cajetillas representaban el 54,1% de las ventas ilícitas, hoy solo suponen el 1,6%, según la Encuesta de Paquetes Vacíos de la consultora Ipsos, facilitada por Altadis. La hoja, tanto picada como entera, está tomando claramente el relevo mediante la venta ilegal por internet.

En Cáceres se cultivan unas 10.000 hectáreas de tabaco a manos de 2.100 agricultores (viven del sector unas 20.000 familias de forma directa e indirecta). La producción excedente que no compran las grandes tabaqueras es la que sale al mercado negro. Por supuesto se trata de actividades muy minoritarias que de ningún modo ponen bajo sospecha al colectivo de los agricultores, pero han proliferado en los últimos años y tiran piedras contra el tejado de los propios tabaqueros, al hacerles una competencia desleal. «Efectivamente ahora hay menos contrabando de cigarrillos elaborados y ha aumentado mucho la venta ilícita de tabaco en picadura, incluso de la hoja entera. Las meten en bolsas y las venden. En internet hay todo un mercado. Luego la gente se lía sus cigarrillos con la picadura, o machaca la hoja, incluso se hacen cigarros con máquinas para revenderlos», explica Jesús Bernal, portavoz de la Asociación de Estanqueros de Cáceres, expresidente de la misma y exmiembro de la ejecutiva nacional.

Las cajetillas cuestan en un estanco entre 4 y 5 euros. El tabaco legal de picadura también se adquiere en estos establecimientos por unos 5 euros la bolsa de 30 gramos. La mercancía ilegal se compra por Internet o a distribuidores locales por 30 euros el kilo. Hay toda una red montada con envasado, furgonetas de reparto... De hecho, el tabaco irregular ha vuelto a subir dos puntos en 2017 tras tres años de descenso. En estos momentos, el 10% del tabaco consumido en España es de origen ilícito (en 2014 rondaba el 50%).

MÁS ARMAS / La Comandancia ha encadenado una serie de incautaciones en Cáceres contra este comercio negro. Los estanqueros, agradecidos, piden que esta labor continúe, incluso que se refuercen los recursos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Junta de Extremadura prepara un decreto de trazabilidad de la hoja de tabaco, que la controlará desde su origen hasta su destino, sin duda una nueva herramienta para la Policía Nacional, la Guardia Civil, y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a la hora de luchar contra su circulación. Se trata de un cerco al estraperlo de tabaco, que parte en la mayoría de los casos de la provincia cacereña.

Este control no obedece solo al interés de los estanqueros por defender sus negocios, una defensa lícita en cuanto que sufren una clara competencia desleal (ellos pagan sus locales, seguros, impuestos...). Los problemas del mercado negro van más allá. «Tenemos la obligación de advertir del riesgo sanitario que entraña ese tabaco, que escapa a todos los controles. En uno de los decomisos realizados en 2017, según nos cuentan autoridades competentes, la mercancía estaba almacenada en un lugar donde había ratas, mariposas, gusanos, larvas...», revela Jesús Bernal. De hecho, el tabaco necesita un tratamiento para su conservación, y del mismo modo debe quedar exento de insecticidas o pesticidas antes de su consumo. El estraperlo no lo garantiza. Algunos análisis de mercancía incautada han detectado restos de aerosoles, desodorantes y aromatizantes.

«Las fábricas de tabaco parecen un hospital debido a la cantidad de controles que realizan, en cambio· las ventas ilegales escapan a cualquier precaución», explica Mari Carmen, estanquera de la plaza Mayor de Cáceres. «He hablado directamente con personas que consumían ese tabaco y me han confesado que no se sentían bien. Lo primero que yo les aconsejo como estanquero es que dejen de fumar por cuestiones que todos sabemos. Y si no pueden hacerlo, al menos que consuman productos sanitariamente controlados», afirma el portavoz.

La crisis también se ha aliado con el tabaco de contrabando, más barato. «La gente nos dice que la economía está como está, y ya sabemos que la provincia cacereña tiene las rentas que tiene, por eso, y junto con el aumento de los excedentes del tabaco, existe un gran mercado paralelo. Hay distribuidores que trabajaban con grandes cantidades, lo trituran, lo embolsan...», destaca Bernal.

Existe otro problema que los estanqueros consideran prioritario: el fácil acceso de los menores al tabaco ilegal. «Somos locales autorizados que llevamos un control estricto de este tema. Me paso el día pidiendo los DNI, preferimos pecar de puristas. Pero hoy cualquier joven de 13, 14 o 15 años puede comprar tabaco sin control desde un móvil, juntando unos euros con sus amigos. Hablamos de un problema importante de salud», subraya el portavoz de los estanqueros. De hecho, el colectivo tiene prevista una reunión con el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad para abordar estos temas.

Hay un tercer problema que tiene que ver con la economía, y mucho... El 80% de los ingresos por la compra de tabaco se destinan a impuestos, de modo que la venta irregular genera un fraude de muchos millones de euros. «Solo el año pasado los impuestos indirectos del tabaco supusieron 170 millones de euros en Extremadura, y en Cáceres las ventas alcanzaron los 122 millones», matiza Jesús Bernal. «Son palabras mayores, un roto para la economía del Estado», reitera.

Todo ello sin olvidar que este mercado negro «facilita un cauce de financiación a la delincuencia, un hecho que tiene clarísimo la propia UE en su lucha contra el contrabando a nivel internacional, por eso es fundamental que el trabajo de las fuerzas de seguridad continúe», insiste Bernal.

En este sentido, también se hace necesario dar más herramientas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, por ejemplo con la prohibición de vender bajo ningún concepto la hoja entera, ya que actualmente es posible hacerlo como objeto de abono, ambientador o elemento decorativo, lo que da alas al contrabando.