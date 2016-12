Cereslandia repartirá un gran y solidario roscón de Reyes en Cáceres

Cereslandia celebrará la víspera de la llegada de Sus Majestades de Oriente a lo grande: con un roscón de Reyes, donado por Carrefour y elaborado por sus panaderos, de más de 1.000 porciones que repartirá, a un precio de un euro cada una, con todo aquel que se acerque a sus instalaciones el próximo jueves, 5 de enero. La finalidad es solidaria; donará todo lo recaudado a Arema (Asociación Reyes Magos de Cáceres), un colectivo que lo destinará a que los niños sin recursos no se queden sin su regalo en uno de los días más esperados por todos ellos: la mañana del seis de enero.

Aunque será la primera vez que Cereslandia y Carrefour organicen esta gran actividad, si repetirán la donación de 3.000 euros que realizan todos los años a la misma asociación, por lo que estas navidades pretenden recaudar más de 4.000 euros. Todo irá destinado a juguetes. Para ello, desde la organización invitan a la ciudadanía cacereña a que se acerque a disfrutar de este dulce navideño y a contribuir en hacer más feliz la navidad a muchos niños cacereños.

Pese a su gran tamaño, al roscón, como a cualquiera de los que se consumen en estos días, no le faltará su sorpresa oculta. El afortunado que la encuentre podrá disfrutar de una tarjeta de compra de Carrefour valorada en 500 euros. Y no será el único regalo. Entre todas las cartas recogidas por los Reyes Magos (que se personarán el jueves en las instalaciones de Cereslandia, al igual que voluntarios de Arema, para ultimar todos los detalles de la noche con los pequeños) en diferentes puntos de la ciudad se realizará un sorteo y, quien resulte vencedor, recibirá la visita de sus majestades de oriente en la madrugada del día seis para darle una de los presentes que haya incluido en su escrito. Apuntan desde la organización que, en caso de que el agraciado viviera en un pueblo y no en Cáceres ciudad, hablarían con la familia para que lo recogiera en el día que acordaran.