La cita de la empresa con el ayuntamiento constata que no habrá permiso para la mina de Cáceres

La respuesta que nos ha dado la empresa es la misma que le hemos dado nosotros a ellos, han dicho no a todas nuestras preguntas y por lo tanto nuestras respuestas han sido no». Este comentario de la alcaldesa, Elena Nevado, resume el resultado de la reunión que ayer mantuvo con Marco Antonio Sosa y David Valls, directivos de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), la empresa participada por Sacyr e Infinity Lithium y que promueve el proyecto de explotación de una mina para la extracción de litio en Valdeflores. Nevado estuvo acompañada por el portavoz del gobierno, Rafael Mateos, y por el edil de Urbanismo, Valentín Pacheco.

La reunión constató que a día de hoy no habrá permiso para la mina porque la opinión del ayuntamiento es vinculante para que la empresa obtenga la concesión de explotación de los recursos mineros, solicitud que se está tramitando en la dirección general de Minas de la Junta. La posición del gobierno (PP) «no ha variado un ápice y mantenemos un no rotundo al proyecto», afirmó Nevado al inicio de su comparecencia tras el encuentro.

EL PROCEDIMIENTO /Lo ocurrido ayer no supone que esta iniciativa esté finiquitada. Está en la fase inicial de su tramitación. La empresa presentó en la Junta el proyecto para obtener la concesión de la explotación de los recursos mineros y el permiso medioambiental y en el ayuntamiento entregó la petición de modificación del plan general de urbanismo para que se permitan los usos extractivos en Valdeflores y en su entorno. Estos procedimientos se encuentran en curso. Lo que ocurre es que el no del ayuntamiento anticipa que ni la autorización ambiental ni la modificación del plan saldrían adelante. Además el rechazo municipal no es solo del grupo municipal del PP, sino también de los grupos del PSOE y de CACeresTú (Podemos). Los tres suman 21 de los 25 votos que hay en el pleno de la corporación.

«Nosotros estamos acostumbrados siempre a trabajar en estas circunstancias», comentó ayer Sosa, que adelantó que van a intentar que «esos caminos o posiciones --ahora divergentes con las del ayuntamiento-- se junten».

La reunión de ayer era un acercamiento de la empresa al ayuntamiento, pero no arrojó ningún resultado práctico para que el proyecto prospere. Tampoco se puede calificar de trámite porque era un encuentro necesario entre los que gobiernan la ciudad y los representantes del proyecto más importante presentado en Cáceres en los últimos años y que tiene un rechazo social por el impacto ambiental tan fuerte que provoca junto a la ciudad.

Nevado explicó que en la reunión «no se nos ha despejado ni una sola de las dudas que hemos planteado», insistiendo en que «no hay un proyecto consolidado a lo largo del tiempo, van a extraer el mineral y después se van». «Les hemos preguntado por las posibles industrias asociadas, algo que nos parecía fundamental, y la respuesta es que no hay ninguna que se vaya a instalar en la ciudad vinculada a este proyecto», añadió la regidora en su comparecencia tras la reunión.

MINISTERIO Y JUNTA / Nevado aseguró que en la reunión no se planteó por la empresa caminos alternativos para sacar adelante el proyecto sin depender de la autorización municipal. «Lo que ha quedado claro es que el ministerio --de Energía-- no tiene competencias. En el caso de Valdeflores la competencia es de la Junta», subrayó la alcaldesa, que fue crítica con la Junta al asegurar que lo que está haciendo es «trasladar el problema al ayuntamiento» y «ponerse de perfil».

En su comparecencia tras el encuentro, Sosa calificó la reunión de «coloquial» y aseguró que han pedido al ayuntamiento que tramite la modificación del plan general de urbanismo para permitir los usos extractivos en el entorno de Valdeflores. A día de hoy esta modificación tiene el no de 21 de los 25 votos de la corporación local y desde la Junta se ha dicho que no se saltará la competencia municipal con un proyecto de interés regional.

La modificación del plan de urbanismo se fundamente en que no se tuvo en cuenta cuando se aprobó en 2010 que en Valdeflores había recursos mineros, recordando que en 2015 la Junta convocó un concurso de registros mineros entre los que estaba el que ha dado lugar al proyecto para extraer litio en Valdeflores. Además se argumenta que en el plan no hay una regulación completa de las actividades extractivas. Se propone la creación de una nueva categoría de suelo no urbanizable protegido, pero no por su valor natural, sino estructural, que se denominaría Mina de Valdeflores y en la que estarían permitidos los usos extractivos. Este suelo estaría en el valle del arroyo de Valhondo, en la sierra de la Mosca. El proyecto de la mina se planifica sobre una superficie de 392 hectáreas, que ocuparían la corta a cielo abierto, la planta de procesamiento para obtener el carbonato de litio, los depósitos de residuos y otras instalaciones y espacios anexos.

Nevado reiteró su negativa a modificar el plan porque «nos cargamos todo el área de protección medioambiental de la Montaña y la ciudadanía no se puede permitir ese cambio». «Vamos a tramitar el expediente --de modificación del plan general de urbanismo-- y como dicen otros --en una alusión al portavoz de Cs, Cayetano Polo,-- dejemos hablar a los técnicos para posicionarnos después sobre si la ciudad quiere desproteger todo su entorno ambiental y áreas de zona verde».

PARALIZACIÓN DE SONDEOS / Sosa aseguró que ayer se presentaron las alegaciones de la empresa por la paralización de los sondeos que hasta mediados de febrero realizaban en el entorno de Valdeflores. «Tenemos que contestar los temas de urbanismo --al ser los de competencia del ayuntamiento--, no los medioambientales, de patrimonio o mineros, porque para eso hay diferentes organismos que tienen sus competencias. Desde el punto de vista urbanístico estamos diciendo que nosotros hemos cumplido la normativa», añadió el directivo de Tecnología Extremeña del Litio.

Nevado aseguró que se dará respuesta a las alegaciones e insistió en que el ayuntamiento ha actuado conforme a lo dicho por el servicio municipal de Urbanismo, la brigada verde y el Seprona, «que nos dicen que --la empresa-- se ha excedido de las autorizaciones que tenían concedidas».

Sobre la viabilidad de la iniciativa si no se pueden reiniciar los sondeos, Sosa reiteró que la documentación ya presentada en la Junta «es un proyecto sólido, lo que estábamos haciendo, como en cualquier proyecto industrial, era avanzar en la ingeniería de detalle, cuanto más información, más consolidado».

Medio Ambiente aún no ha resuelto el expediente abierto sobre el cumplimiento de las medidas incluidas en el informe del plan de restauración.