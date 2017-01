En la ciudad viven 96.864 habitantes, 323 menos que el año pasado según el padrón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Noticia para meditar, que sin embargo no debe coger a nadie por sorpresa. Aquí se vive del turismo y del escaso comercio, además de los empleos que produce la Administración. Hay escaso futuro porque no hay inversiones que creen empleo, ni los diferentes Gobiernos que ha tenido este país en los últimos años han hecho nada por resolverlo. ¿Cómo va a crecer el censo de habitantes, mantenido solo por los estudiantes que vienen a la Universidad en las Escuelas o Facultades de Cáceres?. Claro, que algunos descerebrados comentaristas de los que se recogen a altas horas de la madrugada, ya han dado con el quid de la cuestión y han comentado que Cáceres se despobla porque no hay diversión nocturna. De pena.