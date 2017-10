Carmen Rebollo y Mario Cancho acaban de empezar producción en El Brocense. Ambos llevan una semana entre clases para aprender la profesión a la que quieren dedicar su vida. Él es cacereño y ella nació en Villagarcía, una localidad de Badajoz cerca de Llerena. Él no descarta dedicarse al cine, para Carmen aún es pronto para decidirlo. Aún así, en las dos primeras semanas de clases, ayer vivieron una experiencia que les ayudará a aclarar su vocación. Ambos participaron ayer como figurantes del último trabajo del extremeño Rubén Barbosa.

El Gran Teatro acoge esta semana -hasta ayer- el rodaje de ‘La teoría del sueño’, el cortometraje del director de ‘Genti di morti’ -seleccionado en el festival de Sitges hace tres años-, producido por Overview Studio y The Glow. Aunque el rodaje comenzó el pasado lunes fue ayer cuando la bombonera acogió la jornada más numerosa. Alrededor de un centenar de alumnos de producción en El Brocense, de interpretación de la ESAD, de estilismo del Virgen de Guadalupe o de la escuela de Danza tuvieron un papel activo en el último trabajo del realizador. Los jóvenes apenas habían visto un rodaje en directo y no ocultaron su sorpresa. «Tú piensas en algo que ves en cinco minutos y hasta que no estás no te das cuenta del trabajo que conlleva», añade Mario a este diario.

El equipo de la realización estuvo compuesto por algo más de 30 personas, entre equipo técnico y artístico, y el proyecto cuenta con la ayuda de la Junta de Extremadura y con recursos propios. El director de la pieza, Rubén Barbosa, se mostró «encantado» con la asistencia de los alumnos que aparte de participar en el rodaje también han asistido a una clase magistral con la actriz Lara Corrochano y otra sobre producción con Ángel Gil Aparicio.

Para el director este trabajo tiene como fin ser «la piedra angular» en su camino hacia el largometraje. La previsión es que vea la luz hacia febrero y que su punto de partida tenga aspiraciones al festival de Málaga. De momento, ayer concluyó el rodaje y ahora historia del hipnotista David Leclerck ya tiene forma en planos y ahora tomará forma en la sala de montaje. Ayer eran figurantes, pero quién sabe si Carmen y Mario forman parte del próximo trabajo del extremeño.