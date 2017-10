Colas a la entrada del edificio Múltiples de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo que no entiendo es por qué otros edificios de Administraciones Públicas de Cáceres no cuentan con vigilantes y piden la identificación. Por razones de seguridad somos muchos los que aún no estamos protegidos. Deberían obligar por igual a todos.