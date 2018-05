Colectivos de discapacitados de Cáceres se movilizan para frenar la rehabilitación de Alzapiernas

Cocemfe, Aspace y la Once mostraron ayer su rechazo al proyecto de reforma de Alzapiernas y presentaron su alternativa a las escaleras mecánicas planificadas por el ayuntamiento en esta calle. Su propuesta pasa por la instalación de un ascensor, solución que no comparte el gobierno local, que ayer mantenía su defensa de las escaleras mecánicas como mejor solución técnica que, a diferencia del ascensor, no reducirá la capacidad de tránsito. Del proyecto se hablará en la comisión de accesibilidad que se ha convocado para el lunes 14.

Ahora esta calle tiene una escalera convencional en dos tramos y una rampa. La propuesta del ayuntamiento es dejar una rampa en un lateral, una escalera convencional en el otro con un trazado y peldaños más cómodos que los actuales y una escalera mecánica en el centro. La iniciativa que defienden Cocemfe, Aspace y la ONCE es que haya un ascensor y una escalera convencional. La Asociación para la Atención y la Integración de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) también es contraria a la solución de las escaleras mecánicas y defiende el ascensor.

Narciso Martín, presidente de Aspace, fue el encargado de explicar la propuesta. Detalló que en la parte donde estaría el ascensor se tendría que rebajar el nivel actual de la calle Alzapiernas para abrir un pasillo al que se accedería desde Moret para llegar al ascensor, que saldría a la altura de la calle Parras. El ascensor tendría una cabida para «doce personas, incluso se podría ampliar», añadió Martín, que apuntó que «el único pero que le podemos encontrar es que no sabemos cómo pueden estar las cimentaciones de los edificios aledaños, pero eso también tendría solución». Martín aseguró que el presupuesto de la solución que defienden «puede ser muy similar» al de las escaleras mecánicas, que es de 428.000 euros, ya que no harían falta los recorridos alternativos que propone el gobierno local en las calles Sánchez Varona y Felipe Uribarri. El presidente de Aspace no detalló si las asociaciones tienen decidido qué harán si el gobierno mantiene el proyecto de las escaleras mecánicas. «Estamos esperando los acontecimientos», aseguró el presidente de Apamex, Luis Gumiel.

Los tres grupos políticos de la oposición municipal (PSOE, Cs y CACeresTú) son contrarios a la solución de la escalera mecánica. El portavoz socialista, Luis Salaya, que estuvo en la concentración de ayer, comentó que el gobierno debe tomar la decisión sobre la propuesta presentada por las asociaciones y confirmó que una de las opciones que baraja la oposición es presentar una moción en el pleno, en el que tienen mayoría.