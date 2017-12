El comercio de Cáceres pide en bloque recuperar la capitalidad de las compras

Yo he tenido malas experiencias con el comercio en Cáceres, la verdad. En septiembre de este mismo año, con el tema de la vuelta a clase, pedí que me regalaran una agenda por mi cumpleaños. El modelo que recibí no era el que quería, así que acudí a la librería a cambiarla. La respuesta de la dependienta fue: "el modelo que quieres no lo tenemos y no lo vamos a tener. Puedes llevarte este otro si quieres, pero ese no." En la página de Internet de la empresa de la agenda estaba completamente disponible la que yo quería, pero como me dieron un vale y no podía recuperar el dinero, me tuve que quedar con la que a mí no me gustaba. Estas navidades me ha vuelto a pasar lo mismo con un calendario. Acabo de recibir uno que en el comercio de Cáceres no había y no iban a traer. La conclusión a la que llego es que si compro en la ciudad tengo que comprar lo que ellos me venden, no lo que yo realmente quiera. Y el negocio no funciona así. Asimismo, familiares que vienen de visita a la ciudad y hacen alguna compra siempre se van diciendo que en tal tienda el dependiente fue muy desagradable y que no pensaba volver. Con todo esto, personalmente prefiero comprar por Internet. Así que señores comerciantes, si lo que quieren es que vuelvan los clientes, déjense de lucecitas y presten mejor servicios.