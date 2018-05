Comienzan los trabajos de vallado en el antiguo matadero municipal

Tras casi diez años con escombros, hierros y construcciones en ruinas al alcance de cualquiera, los propietarios del solar del antiguo matadero han procedido al inicio de su vallado. Se trata de alrededor de 30.000 metros cuadrados, situados entre la avenida de las Arenas y la calle Dalia, junto al centro comercial Carrefour, que en su día albergaron el matadero de Cáceres.

En la actualidad, el solar es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, que se hizo con los terrenos tras la ruina de los antiguos propietarios. La Sareb cedió en 2014 la gestión de 42.900 activos a Solvia, inmobiliaria del Banco Sabadell, y entre ellos se encontraba este solar cacereño. Por cierto, el banco catalán anunció la semana pasada su intención de deshacerse de Solvia.

Con el paso de los terrenos de unas manos a otras, las actuaciones de acondicionamiento, retirada de escombros y vallado que debían acometerse no se hicieron, por lo que a día de hoy, mantiene el mismo aspecto deteriorado.

Este diario pudo saber que el ayuntamiento requirió a los antiguos propietarios en 2010 la limpieza del solar y que, ante la falta de respuesta, el consistorio estuvo dispuesto a asumir esta responsanbilidad de manera subsidiaria. Sin embargo, ese expediente expiró sin que se acometieran los trabajos.

Cabe recordar que en este espacio el grupo Parque de Ocio Las Arenas tenía previsto construir un macrocentro de entretenimiento. Los primeros pasos para su materialización se daban en 2003, cuando era alcalde José María Saponi. Bajo el mandato de Carmen Heras, a principios de 2011, la empresa ultimaba los permisos para iniciar las obras. En este espacio y otro terreno aledaño pensaban construir tiendas, restaurantes, un gimnasio, pistas de pádel y un parking de unos 30.000 metros cuadrados de superficie, en los que tendrían cabida aproximadamente 1.500 vehículos.

La crisis dio al traste con el proyecto y el solar continuó sin uso y terminó en manos de la Sareb. Con el paso del tiempo, el espacio se fue deteriorando y padres de la zona denunciaban, como se hizo eco este periódico, el acceso de adolescentes a las instalaciones sin ningún tipo de medida de seguridad. Los jóvenes solían fotografiarse subidos a un depósito de grandes dimensiones que continúa en pie y que mantiene una escalera para subir al techo.

El ayuntamiento anunciaba hace diez días el inicio de un nuevo expediente para limpiar, cerrar y derruir las edificaciones que continúan en pie. Fuentes del consistorio aseguraban que los trabajos debían estar concluidos este mismo año y afirmaban que no tenían constancia formal de quién o quiénes eran los propietarios legales del solar.

No obstante, la Sareb confirmó a el Periódico Extremadura que el terreno era suyo y que estaba bajo gestión de Solvia, aunque no está en la cartera de inmuebles en venta o alquiler en Cáceres de ninguna de las dos entidades, ya que no está comercializado, y sostenía que habían iniciado los trabajos de «mantenimiento preventivo». Estos, sin embargo, no comezaron hasta finales de la semana pasada. Los propietarios afirman que están en proceso de licitación «para la adecuada gestión de los residuos» y acabar así con los escombros y las ruinas que llevan en el solar una década.