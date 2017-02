La comisión de expropiaciones descarta ir al fiscal con la información que hasta ahora tiene

El exjefe de Edificación del ayuntamiento, José Luis Hernández, explicó ayer que se ajustó a la baja su valoración inicial de los terrenos del ayuntamiento para que se pudiese cerrar la permuta con Promeimsa y solventar las diferencias que se tenían con la empresa. «No son mis valoraciones, pero tampoco estoy descontento con ellas», indicó Hernández, arquitecto ya jubilado y que en 2001, cuando se tramitaba el expediente, fue quien cuantificó el precio de cada metro cuadrado edificable que el consistorio entregó a Promeimsa en el Rodeo, el Perú y enfrente de la estación a cambio de terrenos de la empresa destinados a la ampliación del parque de Príncipe. Hernández participó ayer en la comisión de expropiaciones, cuyo presidente, el edil de Urbanismo Valentín Pacheco, aseguró que con la documentación con la que se cuenta no se contempla acudir a la fiscalía.

La comisión se ha detenido en sus tres últimas reuniones en el expediente de Promeimsa, operación que con sus 15 millones fue la de mayor coste de todas. Ayer se recabó información sobre por qué el valor que se dio inicialmente al terreno del ayuntamiento se rebajó en 2 millones y el motivo por el que se acudió y aceptó un laudo arbitral de la Gerencia de Urbanismo de Madrid que dobló el aprovechamiento de los terrenos de Promeimsa.

Para la primera cuestión se contó con la participación de Hernández, que recordó que al final se valoró el terreno de acuerdo a los precios fijados en las juntas de compensación del Rodeo y el Perú (el que se aplicaba para las operaciones entre los propietarios de los terrenos de estas zonas). Él había hecho una primera estimación en la que el precio era mayor y en la que tenía en cuenta el valor de la repercusión del suelo por cada metro cuadrado de vivienda. No especificó de quién partió la propuesta de que se asumiesen los valores de las juntas de compensación, que eran más bajos, indicando que debió de tratarse de una decisión política, aunque añadió que no estaba muy en desacuerdo porque en su primera propuesta recogía una oscilación de un 20% en algunos de sus valores y en una tasación posterior de Tinsa se cuantificó el suelo del Perú en una cantidad parecida. Sobre sus dos informes con la misma fecha, pero distinta valoración, el técnico aportó ayer documentación para demostrar que su segundo informe, el definitivo, fue posterior.

GRUPOS POLÍTICOS / Para tener información de por qué se fue al laudo arbitral se contó con la participación de un representante de cada uno de los partidos políticos de la legislatura 1999-2003.

El primero fue el portavoz del PP, Andrés Nevado, que además era concejal de Urbanismo. Nevado no hizo declaraciones a la salida de la comisión, pero dentro explicó que defendió los valores de las juntas de compensación porque eran los que venían en el informe definitivo del exjefe de Edificación, añadió que se fue a un laudo para arbitrar las diferencias con Promeimsa porque por los precedentes que se tenían hubiese sido más costoso expropiar y comentó que el exsecretario general, Manuel Aunión, aconsejó la Gerencia de Urbanismo de Madrid para realizar el arbitraje. Aunión, que participó en la anterior comisión, había indicado que la propuesta no había partido directamente de él y que se planteó esa gerencia porque entonces se tenían contactos con la misma para crear un órgano similar en el ayuntamiento.

El segundo fue el portavoz del grupo socialista, Francisco Javier Pizarro. Recordó que su partido se opuso a la operación de permuta y afirmó que los resultados del laudo «fueron lesivos para los intereses del ayuntamiento». En la comisión le preguntaron por qué su grupo no presentó un recurso contencioso, a lo que contestó que no se quiso judicializar este asunto. El tercero en participar fue Manuel Cruz, portavoz de IU, que votó a favor de la permuta. Precisó que cuando se aceptó acudir al laudo no estaba claro que una expropiación hubiese sido más barata y que después no se decidió rechazar sus conclusiones porque la empresa podía haber reclamado una indemnización.

Pacheco comentó que ahora se elaborará un escrito de conclusiones sobre los expedientes de expropiaciones abordados en la comisión. Para el concejal socialista Andrés Licerán y para el edil de Podemos Ildefonso Calvo, las intervenciones de ayer «no aclaran las dudas, no está justificado que se acudiera al convenio de permuta», aseguró Calvo, mientras que Licerán afirmó que la idea del PSOE es «seguir con la investigación de los expedientes». El edil de Ciudadanos Víctor Peguero resumió que las dudas «siguen» y que fue «muy aventurado comprometerse al laudo sin conocer antes su contenido».