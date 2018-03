La comisión jurídica anula el concurso de la ronda este de Cáceres y las obras se retrasan

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo que presumíamos, pasó. Es una auténtica vergüenza que por unas causas o por otras, TODAS las obras que la Junta tramita y licita para Cáceres sufran retrasos. La conclusión no puede ser otra que, o bien se boicotea hasta el mínimo aspecto toda obra para Cáceres, o los que se encargan en la Junta de la tramitación son unos auténticos inútiles; tanta reiteración en los errores no puede ser casual. Y el ciudadano de a pie, tan ignorante y cándido él, se pregunta como la excelsa Comisión Jurídica de Extremadura no puede de alguna forma comprobar a priori la corrección jurídica de los expedientes en trámite para evitar los enormes perjuicios que luego se causan. Misterios de la política.