Una comunidad reclama 17.500 euros al Canal por un error en el contador

La comunidad de propietarios del edificio Colón, en el número 35 de ronda del Carmen, reclama a Canal de Isabel II 17.450 euros. El contador del inmueble era deficiente y por error ha contabilizado un consumo superior al real de los vecinos. Calculan que esto lleva ocurriendo al menos una década, sin embargo reclaman lo correspondiente a los últimos cinco, ya que los otros cinco años anteriores ya han prescrito.

Se dieron cuenta el año pasado, al percatarse de que el consumo total que recogía el contador general de la comunidad no correspondía con el que marcaban los individuales. Había un desfase de unos 800 euros al bimestre. Es decir que la concesionaria del servicio de aguas en la ciudad les ha estado cobrando ese dinero de más cada dos meses.

Los vecinos acudieron entonces a la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, que verificó que efectivamente el contador tenía «un error superior al máximo permitido de signo positivo», lo que implica, añade, «que los registros de medida habrían sido superiores a los consumos reales realizados». La dirección de Industria detallaba además que el equipo de medida funcionaba «fuera de los márgenes permitidos por la legislación metrológica vigente» por lo que «no es apto» para realizar esta función. Y remitía a Canal de Isabel II como el organismo competente para regularizar las facturaciones emitidas durante esos años.

La concesionaria del servicio de aguas también reconoce el error. En un informe que hizo llegar a la comunidad de propietarios tras analizar el caso, concluyó que el contador tenía un desfase del 48%, es decir que contabilizaba un consumo muy superior al real. Sin embargo no les devuelve todo lo cobrado de más. «Les comunicamos que se ha procedido a la rectificación de las facturas de los periodos segundo, tercero y cuarto de 2016 por un adelanto del contador del 48%», les decía Canal de Isabel II en una circular. Es decir, hasta el momento solo les ha abonado a cuenta 1.751 euros, correspondientes a los últimos tres bimestres del 2016.

SE CAMBIÓ EL EQUIPO / También les cambió el contador, en noviembre del año pasado. Esta actuación debía haberse realizado mucho antes ya que, según la normativa que entró en vigor en 2011, los equipos de medida solo podrán tener una vida útil de diez años y el suyo tenía entonces casi dos décadas.

Por su parte Canal de Isabel II señala que les devuelven los últimos tres bimestres tal y como se recoge en el Reglamento del Servicio de Aguas de Cáceres, que establece que la cantidad que debe ser reintegrada «en ningún caso será superior a seis meses». Lo explica el delegado de Canal de Isabel II en Cáceres, José Luis Castaño: «Es lo que dice el reglamento. Ocurre lo mismo cuando el error es a favor del cliente, es decir, cuando se ha cobrado de menos el cliente solo deberá abonar los últimos seis meses aunque el error haya sido de más tiempo», indica el responsable de la empresa.

Los vecinos no están conformes con esta medida y exigen que se les devuelva todo lo que se ha cobrado de más. Han intentado reunirse hasta en cinco ocasiones con el concejal del área, Montaña Jiménez, pero no les ha recibido. Advierten de que, si no se arregla, irán a los tribunales.