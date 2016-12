Cordero niega que la decisión de cesar a la interventora se deba a una «persecución política»

No hay ninguna persecución política y el inicio del expediente de cese obedece a cuestiones técnicas y objetivas. Así valoró ayer la presidenta de la institución provincial, Rosario Cordero, la polémica surgida a raíz del inicio del trámite por parte del equipo de gobierno para cesar a la interventora general, Victoria Eugenia Valle Núñez.

Ante lo que el portavoz del PP en la diputación, Alfredo Aguilera, catalogó recientemente como una «caza de brujas» en la Administración, Cordero especificó que no se ha cesado a la interventora, sino que simplemente se ha abierto un expediente y «hasta el final --del proceso-- no sabremos si ese cese se producirá o no», añadiendo además que se trata de decisiones «difíciles e importantes», tomadas con el objetivo de «mejorar las cosas».

En ese sentido, Cordero se refirió a una serie de «causas técnicas y objetivas» que se han producido, con las que se justifica el inicio del expediente de cese, las cuales, no obstante, no entró a detallar al encontrarse el proceso en periodo de alegaciones todavía. «La interventora general merece todo mi respeto y hasta el final no se llevarán a cabo las valoraciones convenientes», aclaró la presidenta de la institución provincial, que comparó el expediente de cese iniciado con situaciones en las que un presidente del Gobierno o de una Administración despide a un ministro o un consejero para que «los objetivos marcados se cumplan».

Así, Cordero negó que se trate de una persecución política y argumentó que acumula 13 años como alcaldesa de Romangordo, además de 25 como teniente de alcalde en el municipio, donde lleva «22 años» trabajando con el mismo secretario interventor. Factor que «evidencia», a su juicio, que «no se ha perseguido a nadie», remarcó.

cuestiones POLÍTICAS / La versión --incompleta porque aún no se ha detallado a qué criterios técnicos y objetivos obedece el inicio del trámite-- de la presidenta de la institución provincial llega días después de que Aguilera señalara que la decisión responde a «cuestiones políticas». Entonces, el portavoz del PP en la diputación, que calificó la gestión socialista como un «caos interno, político y organizativo», hizo hincapié en que durante la pasada legislatura --con el PP en el gobierno-- también se produjeron cantidad de informes desfavorables, sin embargo, «no se optó» por cesar a la interventora general, remarcó Aguilera, que recordó que el servicio de Intervención «ha sufrido una reducción del 60% en la plantilla de personal».