Cruz Blanca pide ayuda vecinal, de los bancos y la administración para su sede de Cáceres

Retroceso al medievo. Mal anda esta sociedad cuando nrcesita de estas personas para atender a necesitado. Pagar impuestos y que no llegue a quien lo necesita no tiene nombre. No se entiende nada ver a esos discapacitados que bien pudieran ser beneficiarios de instituciones públicas en manos de la buena voluntad, mezclados ancianos y jovenes. Algo no funciona.