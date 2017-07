Cs colma la paciencia de la alcaldesa de Cáceres, que invita a la oposición a entrar en el gobierno

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vaya "peazo" de politicos que tenemos en el Ayuntamiento. No señores estar en la oposicion es estar trabajando por mejorar, si es posible, todo lo que proponga el gobierno, pero seguir la técnica del .. me opongo, ¿de que se trata? ... , no es de recibo. Claro, ¿que vas a esperar de rebotados, desechos de maternidad, montemares de tres al cuarto y seguidores de una ideologia que ha costado millones y millones de asesinatos. Pues ... eso.