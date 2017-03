CSIF quiere conocer si la falta de datos sobre cotizaciones se da en otras administraciones

El sindicato CSIF entregará un escrito en la Seguridad Social para conocer si afecta a otras administraciones la falta de datos en la información que se proporciona a los trabajadores sobre su bases de cotización, documentación que es accesible a través de la web de la Seguridad Social. «Queremos conocer el alcance real y si afecta a otras administraciones o a empresas», según explicó ayer Jesús Solana, delegado de CSIF en el ayuntamiento, donde se han detectado casos en los que la información no está completa. «Se da en años anteriores al 2000», recordó Solana, que añadió que entre estas situaciones hay las de empleados del consistorio a los que no aparecen datos de cuando trabajaban en otras administraciones o empresas, motivo por el que CSIF piensa que estos errores no se limitan al ayuntamiento.

En la Seguridad Social se han recibido en los últimos días unas cincuenta peticiones individuales de trabajadores del ayuntamiento para que se actualice la información sobre sus bases de cotización además de otra solicitud colectiva de policías locales (es de setenta y un policías).

La falta de datos en la documentación que a título informativo se da a los trabajadores «no afecta a las prestaciones», recordó ayer Francisco Casco, director de la administración de gestión de afiliación, recaudación y cotización de Cáceres. Explicó que la ausencia de datos en la información a la que puede acceder el trabajador sobre sus bases de cotización se ha dado al volcar documentación que está en papel, por eso afecta a años anteriores al 2000, recalcando que esto no significa que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social carezcan de la información de los trabajadores sobre su vida laboral y las cantidades bases por las que las empresas y administraciones han cotizado por ellos, datos «que están en el INSS y en la Tesorería». Por este motivo, Casco insistió en que lo ocurrido no incidirá en las prestaciones a las que tiene derecho cada trabajador. Con la base de cotización se calcula cuánto deben pagar a la Seguridad Social empresas y trabajadores y es un concepto que incide en las prestaciones que percibirá el trabajador.

El volcado de datos en la información que se da al trabajador es un proceso automático. Lo que se va a hacer ahora con las peticiones recibidas para su actualización será «corregirlo y meterlo a mano, no plantea problemas, se buscará y se incluirá el dato». añadió.

Fernando Prieto, delegado de CCOO en el ayuntamiento, recordó que también han informado a sus afiliados que si detectan errores en la información acudan a la Seguridad Social para que se actualice.