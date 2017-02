Dan luz verde a la inversión de 137.000 euros para adecentar la plaza de toros de Cáceres

PARA MAS INRI, no hagas el ridículo diciendo estupideces y generalizando arrimando el ascua a tu sardina política. Soy votante del PP, y soy un ateo convencido, además los toros me parecen un espectáculo bochornoso, no solo los toros, tambien las fiestas de los pueblos catetos con sus sueltas de vaquillas , tirar cabras desde un torreón, toros embolados como en cataluña, maltrato de perros o gatos , los cazadores vestidos de payasos asesinando animales etc etc etc .Y soy de derechas , no soy una excepción , nunca se puede generalizar te llevas muchas sorpresas .