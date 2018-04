La defensa del parricida alega que no hubo «premeditación» en los hechos

La defensa del parricida de El Perú sostiene que no se produjo asesinato. El abogado de Daniel Cortés, acusado de matar a su padre con una escopeta en febrero de 2017, mantiene una postura totalmente contraria a la que hizo pública fiscalía en su escrito de calificaciones y alega que no se produjo «premeditación» en los hechos. En ese sentido, pone de manifiesto también que tanto «el grado etílico del acusado cuando se produjeron los hechos y los treinta años de vejaciones y maltratos de su padre a su madre son circunstancias de exención criminal». «No puede ser considerado asesinato porque no se dan las circunstancias, no se produjo de forma alevosa, no actuó a sabiendas, simplemente actuó fuera de sí», argumentó ayer el letrado en declaraciones a Canal Extremadura Radio. Esta postura contrasta con la del ministerio público, que si considera que se produjo asesinato y no homicidio como se barajaba en un primer momento y reclama para el acusado 17 años de prisión. En esa petición de condena, fiscalía aplica un agravante de parentesco y a un atenuante porque Cortés superaba la tasa de alcohol en sangre cuando disparó a su padre.

Contrasta también el relato que ofrece de los hechos la defensa del acusado, que defiende que Cortés tras regresar aquella madrugada al domicilio familiar «fue al baño y su padre aporreó la puerta pensando que era su madre», y fiscalía, que sostiene que «el acusado se dirigió a la habitación donde se encontraba su padre tras una noche de fiesta, apoyó el arma en el cuerpo de su padre y disparó».

Los hechos ocurrieron en febrero de 2017 cuando Daniel Cortés presuntamente mató a su padre Ángel Cortés de un disparo en su domicilio en el barrio de El Perú. Cortés ha permanecido en prisión preventiva desde entonces y el juez le ha denegado su salida de la cárcel al menos en dos ocasiones porque entiende que hay riesgo de fuga. Una vez que las partes han presentado los escritos de calificación, la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 deberá trasladar las correspondientes diligencias a la Audiencia Provincial, donde Cortés será juzgado con tribunal de jurado.