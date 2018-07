Destrozan el banco del parque del Príncipe de Cáceres homenaje a los transexuales

El respeto, es que no se destroce nada, ni bancos públicos, no papeleras, ni monumentos, etc. El respeto es respetar todo y a tod@s, y no hacen falta colores ni banderas, cada cual puede tener su opinión, y todas son respetables. Nadie es mejor que nadie, y no se puede ir destrozando todo lo que no nos guste. Lo mejor es no creerse superior a nadie, pero en esta sociedad en donde hacen famosos hasta a los delincuentes, es un poco dificil.