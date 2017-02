Detenidas en Cáceres tres personas acusadas de robar perros de caza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y este es el problema de que los perros sean tratados en nuestra legislación como "cosas", cuando el daño a los dueños puede ser mucho más grande. Hace pocos días se aprobó por unanimidad en el congreso una proposición no de ley que dejaba de tratar a los animales como cosas, por lo que daba lugar a la modificación legislativa para que se castigue como se debe a maltratadores y gente como la de este artículo. Lástima que haya sido una proposición no de ley y sea sólo cara a la galería. A ver cuándo vemos las leyes modificadas para que estas personas no se vayan a casa tan fácilmente.