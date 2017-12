La Diputación de Cáceres destaca la lucha contra el despoblamiento en su balance anual

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Balance de autobombo, como casi todos los que hacen los políticos, centrado solo en las inversiones, y en el que falta hacer balance de los costes para conocer la rentabilidad de estas desfasadas instituciones. Por de pronto, en la foto del equipo de gobierno aparecen 28 personas, que supongo no trabajarán de forma altruista. Las acciones llevadas a cabo y enumeradas aquí no son algo que no pueda desarrollar la Junta de Extremadura, eso si, debidamente organizada y sin que los intereses partidistas empañen la labor.