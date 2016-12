La Diputación de Cáceres inicia el trámite para cesar a la interventora general

Extraño, muy extraño me parece a mi este asunto. Que un funcionario de carrera dependa del humor de un politico, a mi juicio, no es de recibo. Si así los es en toda la administraccion local, es urgente cambiarlo. Me viene a la memoria el tema del secretario del Ayuntamiento y la zamorana, que si mal no recuerdo, le costó los dineros al ayuntamiento, es decir a todos los cacereños. Desde luego el secretismo da mala espina.