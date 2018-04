Discapacitados plantean un ascensor y no escaleras mecánicas en Alzapiernas de Cáceres

La propuesta del equipo municipal de gobierno de instalar unas escaleras mecánicas en la calle Alzapiernas está siendo tan polémica entre los colectivos de discapacitados de la ciudad que ayer uno de sus representantes, Narciso Martín, de Aspace (Asociación de Parálisis Cerebral de Cáceres), planteó la sustitución de esta instalación que costará 400.000 euros por un ascensor que, a su juicio, posibilitaría la accesibilidad universal a este nuevo espacio que prevé la conexión con la plaza de Obispo Galarza desde la plaza Mayor.

Martín hizo esta propuesta al técnico municipal que el pasado jueves por la tarde acudió al Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad, donde se explicó la iniciativa que el consistorio va a abordar con cargo a los fondos europeos Feder y que cuenta con los votos en contra de toda la oposición. Ayer, el representante de Aspace volvió a plantear el ascensor durante el encuentro que su asociación, además de la de la Once y Concemfe, mantuvieron con el portavoz socialista en el ayuntamiento, Luis Salaya, ante la alarma que las escaleras mecánicas han generado entre los usuarios de estos colectivos.

Narciso Martín, que es técnico aparejador, indicó tras el encuentro que sería positivo que el ayuntamiento estudiara la posibilidad del ascensor. En principio parece difícil teniendo en cuenta que el jueves el PP aprobó en solitario en la mesa de contratación la adjudicación de construcción de las escaleras mecánicas a la empresa GC10 Gestión y Obras SL.

El representante de Aspace indicó que metiendo un forjado y un pasillo hasta la puerta del ascensor se puede abordar sin problemas el proyecto. Según su criterio, las dos escaleras mecánicas previstas (de un solo sentido) se eliminan, se hace una plataforma y un desembarco para el ascensor y se mantiene la escalera de peldaños que recoge el ayuntamiento en su proyecto. «Sería cómodo y completamente accesible», dijo Martín.

Al finalizar el encuentro con Salaya, también se pronunciaron desde Cocemfe. «Con este proyecto una parte de la ciudadanía queda fuera. Pensamos que el diálogo es la baza fundamental y si no se llega a buen puerto, entonces no descartamos emprender acciones legales. Queremos que esta iniciativa se ajuste a la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal», explicaron desde la federación, donde añadieron que les gustaría «sentarse también con el ayuntamiento y que se buscasen alternativas». De momento, han anunciado que solicitarán la convocatoria urgente de la Comisión de Accesibilidad.

Sobre este asunto también se pronunció el portavoz socialista, Luis Salaya. «Nosotros estamos viendo que este proyecto no cumple con la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal, que recoge que todas las obras tienen que ser accesibles para todos. Pensamos que alternativas al proyecto existen. Estamos realmente sorprendidos de que este asunto no se haya tratado y discutido con las asociaciones antes de llevarlo a efecto. Es surrealista que no se haya hablado con quienes más lo conocen, que son los que más lo sufren», aseveró Salaya. El líder socialista anunció que contactará con Ciudadanos y Cáceres Tú para mantener una reunión la próxima semana y adoptar medidas a seguir.

Por su parte, el portavoz municipal de Cáceres, Rafael Mateos, criticó ayer el rechazo en bloque de la oposición al proyecto de instalar unas escaleras mecánicas reversibles en la calle Alzapiernas y aseguró que se trata de «la única solución técnica» para mejorar la accesibilidad en esta zona, según recoge la Agencia Efe.

En una rueda de prensa, Mateos subrayó la importancia de esta calle porque es una de las principales vías de acceso de turistas a la ciudad monumental y que esas escaleras mejorarán la movilidad.

Mateos precisó que en la calle Sánchez Varona, que une Moret con Parras, se construirá una rampa para anular los escalones que existen en la actualidad y ofrecerá una alternativa a quienes no puedan usar las escaleras mecánicas, es decir, personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, entre otras.

Es precisamente este aspecto el más polémico a la hora de abordar el proyecto puesto que colectivos de defensa de las personas con discapacidad como Cocemfe se han referido a la posible ilegalidad de la obra, mientras que la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) ha destacado el problema de accesibilidad que plantea.

Es en este punto donde ha centrado sus críticas el Grupo Municipal Cáceres Tú, que ha rechazado que el gobierno local «no se haya dejado asesorar por colectivos de discapacitados para el proyecto ya que no soluciona los problemas de accesibilidad porque son estrechas y de un único sentido», según recordó el concejal de esta formación Ildefonso Calvo.

En el mismo sentido se expresó la concejala de Ciudadanos Mar Díaz, que estimó que las escaleras mecánicas de Alzapiernas van en contra de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal «que dice que todos los espacios han de ser practicables para todas las personas y hacer una inversión tan enorme para que éste no lo sea, no nos parece correcto». Díaz asistió al Consejo de Personas con Discapacidad y aseguró que el técnico que explicó el proyecto contó que la obra de Alzapiernas solo se podría hacer accesible con más dinero y que es legal porque «la inmensa mayoría de la población la podrá disfrutar». Ciudadanos piensa que aún así hay gente, en este caso discapacitada, que no podrá atravesarla y por tanto muestran su oposición frontal a una iniciativa que el miércoles la alcaldesa presentará a la prensa.