Una empresa australiana y otra española acuerdan buscar litio en la mina cacereña de Valdeflores

Todavía no han procedido a su explotación. Aún no saben, de hecho, si lo harán, pues primero deben realizar informes pasa saber qué cantidad de litio hay y si merece la pena explotarlo. Pero ya están en ello. Una empresa australiana (Plymouth Minerals Limited) y otra española (Valoriza Minería, filial de Sacyr) han alcanzado un acuerdo para explorar, de momento, la mina cacereña de Valdeflores, acción que llevan a cabo desde hace aproximadamente tres meses. La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura ha confirmado a este periódico que ya ha concedido a estas sociedades permisos de investigación, aunque no así de explotación.

Plymouth Minerales LTD es una empresa australiana que explota diversos yacimientos mineros en Europa y en África y se especializan en potasa (carbonato de potasio que se obtiene principalmente de cenizas vegetales y se emplea para hacer jabón y para limpiar ciertas cosas), en litio y en otos metales. El pasado junio, el periódico australiano The West Australian reflejaba el acuerdo alcanzado entre la compañía australiana y la filial de Sacyr por el que se comprometían a buscar litio, wolframio y estaño en las minas de San José, en Cáceres, un acuerdo que se podría moverse en cantidades cercanas a los tres millones de euros.

La empresa australiana evaluará, como afirmó entonces Adrian Byass, su presidente ejecutivo, los datos ya recabados y la historia de la mina de San José en Cáceres, con el objetivo de comprobar la viabilidad del proyecto. También anunció que la empresa realizará más trabajos para evaluar los beneficios que tendría el reiniciar las operaciones mineras enfocadas al litio en este terreno. Según dijo Byass, Plymouth Minerales «puede asegurar una inversión del 50% del proyecto y gastar 1,5 millones de dólares australianos (algo más de 1 millón de euros) en trabajos técnicos en los primeros doce meses y una participación adicional de otro 25% gastando otros dos millones y medio de dólares australianos en los siguientes dos años con la realización de un proyecto de viabilidad», como recoge el medio citado.

Por su parte, Valoriza Minería asumiría el papel de contratista preferente para la prestación de los servicios operativos pertinentes. «Estamos llevando a cabo una investigación para realizar informes preliminares», confirman fuentes de dicha empresa, filial del grupo Sacyr, dedicada al desarrollo de la actividad minero-industrial en España, aunque todavía no aseguran que el proyecto vaya a salir adelante. «Es muy pronto pasa saber si se va a proceder a explotar la mina. Dependerá de los informes. Hasta dentro de unos meses no vamos a saber si realmente se trata de un proyecto rentable», apostillan.

HISTORIA // Las minas de Valdeflores alcanzaron cierta importancia algo pasado el ecuador del siglo pasado, cuando las explotaba la Minería Gredos, como afirma el cronista oficial de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal. También se usó el litio cacereño en las aleaciones para blindar los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. A finales de los 80, el ayuntamiento las tapió para evitar derrumbamientos.