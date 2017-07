La empresa que busca litio en Valdeflores estudia pedir licencia de explotación después de verano

La empresa Tecnología Extremeña de Litio, participada por Valoriza Minería y Plymouth Minerals, que realiza prospecciones en la mina de Valdeflores de la capital cacereña, espera solicitar la licencia de explotación a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura después del verano. El permiso de investigación se concedió el pasado mes de octubre y, tras estos meses de trabajos, la empresa cree que la mina tiene futuro y confía en que pueda convertirse en el «mayor yacimiento de Europa» de este material, según informó a este diario el director de exploración y geología de Valoriza Minería (filial de Sacyr), Ismael Solez.

La autorización de investigación se concedió para un año con posibilidad de prórroga, sin embargo la empresa no quiere demorar los trabajos y su objetivo es extraer cuanto antes las conclusiones de estas prospecciones iniciales para decidir si es rentable o no su explotación. Por esta razón la maquinaria trabaja a destajo las 24 horas del día. «Hemos metido mucha intensidad en los trabajos, doblando los esfuerzos. El trabajo que estamos haciendo normalmente es el que se realiza en seis años», indicó el director de exploración y geología. En estos momentos en ella trabajan quince personas, entre investigadores a pie de campo y consultores de la empresa australiana Plymouth. Se trata del proyecto más activo de estas características en toda la región extremeña.

La australiana cree que los recursos potenciales de este yacimiento cacereño son lo suficientemente interesantes como para comenzar a realizar su estudio de viabilidad. Ahora es necesario analizar si el potencial del yacimiento, del entorno y la zona urbanística pueden reportar beneficios económicos. Es el único proyecto que Plymouth explota en España de este mineral, pero tiene abiertas investigaciones de potasio en África central y de tungsteno (elemento químico metálico de color gris) en la provincia de Salamanca.

LOS VECINOS / Los trabajos en la mina de Valdeflores han sido noticia los últimos días debido a las quejas vecinales por las prospecciones que se están llevando a cabo en el terreno. La asociación de vecinos de Residencial Universidad y la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco han puesto en prealerta por la posible repercusión negativa que pueda tener esta actividad en el medioambiente. Aseguran que no están en contra de los beneficios económicos que pueda suponer su explotación, pero piden a la Junta de Extremadura que controle las prospecciones para evitar que haya contaminación. Avisan además de que las catas que se están llevando a cabo se encuentran muy cerca del santuario de la Virgen de la Montaña, lo que podría perjudicarlo.

En este sentido Tecnología Extremeña de Litio, empresa a la que se concedió permiso para investigar 45 cuadrículas del terreno, aseguró ayer a través de un comunicado que la compañía «está realizando sondeos de investigación que no implican, en ningún caso, el uso de barrenos ni de explosivos». Y recuerda que, para desarrollar estas catas, «dispone de todas las autorizaciones y permisos mineros y medioambientales necesarios de ámbito autonómico y municipal». La empresa -continúa el comunicado- «está comprometida con una minería segura, respetuosa con el entorno y que genere riqueza en la zona en la que se localiza».

CRÍTICAS / La alcaldesa, Elena Nevado, se pronunció sobre este asunto en el pleno del jueves donde, tal y como publicara ayer este diario, aseguró que la posible explotación de la mina es una oportunidad para la ciudad y recordó que la competencia para conceder licencias y para su supervisión corresponde al Ejecutivo autonómico. Ayer el grupo municipal Cáceres Tú criticó a la regidora al considerar que «echa balones fuera» en este asunto. Aseguran que para comenzar las prospecciones son necesarios informes urbanísticos y de patrimonio que las avalen, sin embargo creen que esos documentos no se han elaborado.

«Demandamos a la alcaldesa que nos explique por qué no existen dichos informes, porque de sus palabras se deduce que no se han llevado a cabo a pesar de lo que se contempla en el plan general municipal; y si existen, consideramos muy grave que no se haya informado de ello». Cáceres Tú se reunirá la próxima semana con los colectivos afectados.

Cabe recordar que las minas de San José de Valdeflores fueron una explotación de ambligonita (para la obtención del litio) y de casiterita (por el estaño) que paró su producción hace ya treinta años. Tuvieron su importancia a mediados del siglo pasado, cuando las explotaba la Minería Gredos, pero antes ya se había usado el litio cacereño en las aleaciones para blindar los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial.