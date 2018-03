La empresa de la mina de Cáceres alega que el parón de los sondeos fue desproporcionado

Estos señores no se resisten a erder la gallina de los huevos de oro. Cuanto más conozco de la extracción de litio a cielo abierto más reticencias tengo en que no la quiero en mi ciudad. He empezado a leer el proyecto que presentaron el 18 de enero en la Junta de Extremadura y que remitieron al Ayuntamiento para su publicación para información pública y supuestamente “mienten más que hablan”, unas veces dicen una cosa y otras, otra muy diferente. Y ahora como no les interesa que conozcamos las 1000 páginas del proyecto, quieren caciquear y piden LA RETIRADA DEL MISMO. No señores todos los cacereños y todos los extremeños tenemos derecho a saber como quieren destruir la SIERRA DE LA MOSCA. A cambio de nada, una miseria de 221 millones y pregunto que beneficio obtendrían vds., eso está guardado bajo mil cajas de seguridad. Y cuando empezaran los problemas nos vamos y dejamos los cacereños con infinidad de problemas: - Falta de agua del Calerizo. - Contaminación del agua. - Enfermedades respiratorias y otras. - Arrasamiento de toda la zona. - Una balsa de agua, con problemas de filtraciones y posibles roturas. Y esto en temas de andar por casa. Y los que no sabemos. Y a los señores de la Junta de Extremadura les requiero que vds. Están para defender nuestros intereses, no lo de una empresa que beneficios deja poco, a cambio de “mucha mierda”. Que beneficios hemos obtenido con la Central Nuclear de Almaraz, otros que mienten más que corren. NO QUEREMOS LA MINA DE LITIO.