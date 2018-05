La empresa de la mina declina ir al Consejo de Medio Ambiente

La empresa que proyecta instalar una mina de litioen Valdeflores no acudió ayer a la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, un órgano formado por representantes de todos los grupos municipales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones, que llevaba ocho años sin actividad y a cuyo encuentro estaban convocados. Uno de los puntos del orden del día era la presentación del proyecto minero a cielo abierto, para lo cual, el consistorio les había enviado un requerimiento, según el portavoz del gobierno local, Rafael Mateos. Sin embargo, fuentes de la empresa han confirmado a este periódico que «declinaron la invitación en tiempo y forma», porque, «de momento, están en la tramitación administrativa del proyecto», por lo que «no se considera oportuno su presentación» ante el consejo. La empresa añade que «cuando se llegue al fin» de estos trámites, «si es oportuno, procederemos a la participación en el consejo».

Rafael Mateos no ocultó el malestar que la decisión ha causado en el equipo de gobierno, «aunque la empresa hizo una presentación mediante invitación en un complejo hotelero de la ciudad de Cáceres, lo que está claro es que la empresa no quiere venir al ayuntamiento a rendir cuentas y a explicar su proyecto ante el consejo sectorial», expuso.

Las organizaciones convocadas a la reunión tampoco ocultaron su contrariedad ante la ausencia de la empresa. El representante de la Federación Extremeña de Caza, Salvador Calvo, afirmaba, «esperábamos que nos informasen y no nos van a informar, mal asunto». El delegado de Seo/Birdlife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, aunque no se mostró sorprendido por la ausencia de la empresa, señaló que quizá esta no había acudido a defender su proyecto «porque no es defendible y no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos de Cáceres». La presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura, Rosa González, y el representante de Adenex, Antonio Díaz, también mostraron su malestar.

En la reunión, la concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, explicó que el ayuntamiento va a instalar cinco «paradas» de contenedores de 2.400 litros de capacidad accesibles a personas con movilidad reducida. Tendrán la boca a una altura de 98 centímetros y se situarán en la avenida de España, Llopis Ivorra, Aguas Vivas, Nuevo Cáceres y Pinilla.

Además, Jiménez ha informado de la temporada de baño 2018. Las piscinas municipales abrirán de manera escalonada desde el 31 de mayo, que lo hará la de Cáceres el Viejo, y posteriormente San Jorge, Parque del Príncipe, Valdesalor y Aldea Moret. Todas cerrarán el 9 de septiembre. Además, las de Cáceres el Viejo y San Jorge contarán con sillas de acceso al agua para personas con movilidad reducida.

En cuanto a la campaña de desbroce, que comenzó en abril, este año se actuará sobre 1,9 millones de metros cuadrados y terminarán en la primera semana de julio.