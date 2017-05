Empresarios y feriantes dan marcha atrás y habrá día del niño y casetas en la feria de Cáceres

Es una amenaza, sí o sí. Lo que ellos quieren es seguir mamando y mamando y obligar a que la gente vaya al ferial y no lo van a conseguir. ¿Si se permiten aglomeraciones en el centro durante otros eventos, por qué no se va a permitir en nuestros días de feria? Anda ya y vete a amenazar a otro sitio, chantajista. La gente que quiera ir a la feria irá, y los que no queremos ir, no iremos. Y si realmente se ponen tercos con las aglomeraciones, no te preocupes, que ya me buscaré otra alternativa en el centro pero no pisaré vuestras casetas. Poned comida y bebida en condiciones a un precio razonable. Ganaros a la gente y no lo hagáis con chantajes. Que no tenéis vergüenza.