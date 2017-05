Empresarios y feriantes dan marcha atrás y habrá día del niño y casetas en la feria

Al final habrá feria de San Fernando al completo. Los caseteros y los feriantes dieron ayer marcha atrás en su idea de no abrir las casetas el martes ni de ofertar descuentos en las atracciones durante los dos días del niño, con lo que finalmente el programa se desarrollará tal y como estaba previsto. Hoy tendrá lugar el primer día del niño, con descuentos en el precio de los cacharritos (rebaja de 3,5 euros a 1,5 euros), y el martes, día de la inauguración de la feria, será el segundo.

Antonio García, feriante que actúa como portavoz del colectivo, mantuvo ayer conversaciones con el concejal de Festejos, Pedro Muriel, tras las que aseguró que sí habrá día del niño y también las casetas estarán abiertas. «El ayuntamiento nos ha dicho que va a cumplir con la ley, con lo cual vamos a confiar en él porque siempre que nos ha dicho algo ha ocurrido así. Este es un ayuntamiento formal», señaló García. Esta nueva postura fue confirmada por Raúl Gordillo, dueño de la caseta El 5 Pino, que aclaró que «mientras que se cumlpa la ley» las casetas funcionarán con normalidad.

El que se respetase la ley de Convivencia y Ocio, evitando que se generen aglomeraciones en establecimientos de hostelería de la zona centro y la policía termine por cortar algunas calles por motivos de seguridad, era una de las peticiones de los caseteros y feriantes, junto con una apuesta firme por parte del equipo de gobierno local por la feria en el recinto ferial.

En ese sentido, Muriel remarcó ayer que el ayuntamiento ha cumplido con dicha demanda potenciando San Fernando con tres jornadas de preferia. «La preferia fue una propuesta de los feriantes en su momento, con lo cual nosotros hemos cumplido también. De hecho, llevamos dos años cumpliendo», señaló el edil de Festejos, que remarcó que añadir tres días más a la feria supone una inversión importante por parte del ayuntamiento, «ya que tienes que cubrir unos servicios y también es una forma de promover el recinto ferial, así como todas las actividades que se hacen allí, como el concurso de saltos, el día del niño de mañana --por hoy-- o los conciertos que tendrán lugar este fin de semana», indicó.

Muriel hizo hincapié en que el ayuntamiento intenta que «la feria sea una feria grande y tengamos el recinto ferial abierto durante muchos días». Por ello, el concejal de Festejos resaltó que el equipo de gobierno local «protege» la feria en el recinto ferial «igual que hace con cualquier otro evento de la ciudad», siempre «huyendo de polémicas vacías y velando por el interés general». Así, Muriel desea que «el cacereño disfrute de una gran feria como se merece y este año además con toros», recalcó.

PLENO / No obstante, la postura de los caseteros y feriantes de no abrir el martes ni ofrecer día del niño --decisión que tomaron este miércoles por la noche-- fue valorada ayer en el pleno municipal por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Cayetano Polo, que pidió al equipo de gobierno local que no mantuviese reuniones «con personas que amenazan». Polo reclamó que «por la dignidad de este ayuntamiento, su alcaldesa no acepte reuniones con personas que ponen condiciones para desarrollar una actividad en suelo municipal y encima amenazan antes de reunirse con la regidora», expresó el portavoz de C’s, que concluyó insistiendo en que el equipo de gobierno local no se siente a hablar «hasta que estos señores no rectifiquen su postura».

En ese sentido, la alcaldesa, Elena Nevado, que dejó claro que no acepta «chantajes de nadie», no calificó «como una amenaza» la decisión de los caseteros y feriantes. Nevado incluso manifestó entender que defiendan «sus intereses», asegurando que se sentará a dialogar «con quien quiera hacerlo con este ayuntamiento» para «buscar soluciones y propuestas».