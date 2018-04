«En Cáceres hay menos empresas que hace 30 años, que ya es decir»

Cuánto más me informo del sector aeronáutico español más cambia mi opinión hacia la creación del aeródromo. Aeródromo, que no aeropuerto. Me parece un error teniendo los espacios abiertos que hay en la zona de Las Capellanias y cruce de la A66 con la N521 no aprovecharlos para darle un impulso al sector de transporte de pasajeros y mercancias en Cáceres. Es la oportunidad ante la llegada futura del tren de velocidad alta de reordenar el transporte en Cáceres: estación de autobuses, estación de trenes, aeródromo, acceso ferroviario a Capellanias... Estuve en la estacion de Huesca y me pareció un ejemplo de estación intermodal de pasajeros para una ciudad como Cáceres