Experiencia piloto en 159 locales de hostelería de Cáceres para reciclar envases

hombre a las grandes empresas les regalan los contenedores, y los curritos nos los tenemos q comprar, eso si y lo tranquila q nos queda la conciencia ?? donde estan aquellos tiempos en los q te cobraban los envases, y cuando los devolvias te reintegraban tu dinero ?? a ver si nos enteramos, la basura es dinero, es la materia prima, y la materia prima vale mucho. Tambien dire q desde q me cobran las bolsas en los grandes almacenes tengo la conciencia tranquila. Aun no he visto a ningun carrefour, mercadona .... y demas grandes superficies reciclar un solo papel o un casco de vidrio