La falta de examinadores podría afectar a 700 alumnos este verano en Cáceres

Entre 600 y 700 alumnos tendrán problemas para examinarse este verano por falta de examinadores». Así de contundente se puestra Francisco García, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, que teme un atasco en los próximos meses en los exámenes de la DGT, cuando más volumen de aspirantes a futuros conductores reciben las autoescuelas.

La explicación es sencilla, debido a la huelga de examinadores del año pasado, que duró cinco meses, hay un retraso acumulado en la realización de los exámenes para obtener el carné de conducir. A esto hay que sumar que en los meses de verano, las autoescuelas ven incrementar en un 75 por ciento el número de alumnos, la mayoría, jóvenes que aprovechan las vacaciones estivales para sacarse el carné. Y el parón de las pruebas por el verano, del 1 al 15 de agosto. Pero Francisco García apunta a un problema añadido con el que cuenta Cáceres y es la falta de examinadores, «teníamos doce y seis se han jubilado y no se han repuesto», explica, con lo cual, hay sólo seis en activo para toda la provincia cacereña.

Los exámenes teóricos no son un gran problema, lo peor ocurre en el caso de las pruebas de conducción, donde los examinadores sólo pueden recibir un número limitado de alumnos, ya que el examen práctico lleva un tiempo. Esta situación provoca que se convoquen exámenes cada dos meses y medio, porque no hay capacidad para absorber más aspirantes, con el consecuente perjuicio para los alumnos, que no saben cuándo van a poder acceder a las pruebas prácticas, «si tuviéramos diez examinadores en vez de seis, no estaríamos así», opina García. Por eso, muchos de ellos, según el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, acuden a otras ciudades para examinarse, básicamente, a Salamanca y Badajoz.

Para subnasar esta situación e intentar paliar el atasco que se prevé para este verano, la Jefatura Superior de Tráfico de Cáceres ha previsto dos medidas. Por un lado, agrupar los exámenes teóricos en dos ciudades. En la provincia cacereña hay cinco centros de exámenes, Cáceres, Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata y Trujillo. La Jefatura de Tráfico ha decidido, de manera provisional y excepcional, aunar todos los exámenes teóricos en dos lugares, la capital cacereña, que acogerá a los aspirantes trujillanos, y la placentina, que recabará a los de Coria y Nalvamoral de la Mata. De esta manera, se ‘liberan’ examinadores para los exámenes de conducción, que son los que realmente ralentizan el proceso; y, además, se reúne a un mayor número de alumnos en un mismo examen.

A su vez, la Jefatura de Tráfico de Cáceres ha optado por otra opción para agilizar los exámenes prácticos, establecer un calendario de antemano y programar las citas cada quince días. Como explica Francisco García, «esta es una demanda de hace años de las autoescuelas». Como hay tan pocos examinadores en Cáceres, sólo seis, menos alumnos podrán concurrir un mismo día al examen práctico; pero al repetirse cada quince días, se espera atender a más aspirantes a la larga y ayudar a desatascar la situación.

Aunque García opina que «nunca llueve a gusto de todos y habrá gente a quien no le guste», que tanto autoescuelas como alumnos sepan de antemano qué días hay exámenes, «nos permite programar mejor la enseñanza y a ellos, decidir cuándo quieren comenzar con las clases prácticas», sostiene.

El primero de estos exámenes comenzará el próximo 23 de mayo en Trujillo. La provincia cacereña consigue así tener un calendario de pruebas y, aunque serán cada quince días, mientras que Francisco García afirma que en Badajoz o Salamanca son cada semana, se prevé que ayude a reducir los tiempos de espera de los alumnos.

Pero el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres insiste en que el problema de fondo sigue siendo la falta de examinadores. La provincia aún no se ha recuperado de los seis que perdió por la jubilación de los profesionales y la no reposición de las plazas. Aún así, Francisco García tiene esperanzas en que esta situación cambie también en los próximos meses, «el director de la DGT nos prometió tres examinadores más en julio». El primero de ellos está anunciado para finales de este mismo mes de mayo, «aunque no tenemos aún conocimiento de que vaya a llegar», afirma García, y los otros dos, antes de las vacaciones de verano, «que saldrán de las oposiciones que ha habido este 6 de mayo, pero no creo que lleguen tan pronto, porque siempre hay reclamaciones, por lo que no creo que estén aquí hasta septiembre», augura.