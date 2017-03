Faltan datos en la información de las bases de cotización de trabajadores del Ayuntamiento de Cáceres

El ayuntamiento ha comunicado a la Tesorería de la Seguridad Social que se ha detectado que en la información sobre la base de cotización de trabajadores del ayuntamiento faltaban datos. La respuesta es que se trata de «una carencia informativa», pero que no aparezcan esos datos «no quiere decir que no se tenga la cotización», ya que el INSS «tiene toda» la documentación para afrontar el pago de la prestación que corresponda «y los derechos de los trabajadores no se ven mermados», se explicó ayer por parte de la Seguridad Social. El ayuntamiento es con sus 623 trabajadores de plantilla uno de los principales centros de trabajo de la ciudad.

El concejal de Personal, Domingo Expósito, explicó ayer que el departamento de nóminas del ayuntamiento informó de lo que estaba ocurriendo y que se pusieron en contacto con la Tesorería de la Seguridad Social, «nos dijeron que el problema no procedía del ayuntamiento, sino que era de la Seguridad Social y nos confirmaron que ningún trabajador iba a tener problemas en el cobro de su prestación», apuntó el edil.

Jesús Solana, delegado de CSIF, sindicato que se dirigió al gobierno local para conocer de dónde procedían estos errores, explicó que esta falta de datos en la información de la base de cotización de trabajadores se da «en años anteriores al 2000». El sindicato ha puesto en la intranet del ayuntamiento un escrito para que empleados municipales puedan pedir que se corrija la información sobre su base de cotización, «los datos sobre la vida laboral están correctos, pero hay casos en los que en la base de cotización faltan años», comentó Solana, que añadió que la respuesta que se ha trasladado al sindicato es que se trata de errores «subsanables».

Las fuentes de la Seguridad Social consultadas ayer insistieron en que aunque no se corrija la información, el trabajador tiene garantizada la prestación que le corresponda porque «los datos están en los ficheros del INSS». Lo que ha ocurrido es que «hay ocasiones en las que se producen errores en el volcado de los datos en la información» que se da al trabajador sobre los años que tiene cotizados, añadieron las fuentes citadas, que indicaron que ya se cuenta con un listado de empleados municipales en los que se han detectado estos fallos que se van a corregir.