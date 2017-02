Graffitis, botellón y petardos, las molestias de los fines de semana en Cáceres

Pintadas, botellón, petardos... Vecinos de la parte antigua se quejan de las molestias que vienen sufriendo, mínimo, desde el pasado verano a causa de las concentraciones de jóvenes menores de edad que se producen en vías céntricas como la calle Hornillos, Amargura, el Adarve del Cristo o la plazuela del Socorro, que suelen emplear en consumir bebidas alcohólicas, escuchar música o realizar graffitis, denuncian los vecinos. «Son chavales de entre 13 y 14 años. Unos hacen menos ruido y otros más. El problema es que cuando algún vecino ha tenido algún enfrentamiento con algún joven luego le ha aparecido el coche pintado o la moto tirada en el suelo», explica Juanma Honrado, residente en la zona y uno de los afectados.

Honrado sostiene que llevan teniendo molestias desde el verano pasado. No obstante, a pesar de que entregaron un escrito en el registro del ayuntamiento en noviembre denunciando la situación y llegaron a reunirse con el concejal de Seguridad Ciudadana, los vecinos de la parte antigua aseguran que nada ha cambiado. «Se juntan en días que no hay colegio a la mañana siguiente. Entre las 21.00 y las 23.00 horas aproximadamente. No es molesto que estén hablando o bebiendo, lo que molesta es que anden tocando timbres, rompiendo macetas, tirando petardos o realizando pintadas», precisa Honrado, que plantea una solución. «En la zona centro hay una patrulla de la policía local pero no se baja del coche. Sería muy fácil si, alrededor de las horas que se suelen juntar los chavales, se bajaran del vehículo y patrullaran a pie», añade.

Asamblea

Precisamente, Honrado puede resultar elegido como el próximo presidente de la Asociación de Vecinos de la parte antigua. El 8 de marzo a las 20.00 horas, el Corral de las Cigüeñas, en la ciudad monumental, albergará una asamblea extraordinaria para elegir a la nueva directiva del colectivo vecinal.