El Grupo Serfátima inaugura un nuevo tanatorio junto a la estación de buses de Cáceres

Triste es no tener más "industria" que inaugurar que un tanatorio, pero es más triste si además sueltas un discursete que a continuación reproduzco:"La nueva infraestructura se asienta en los pilares de la innovación y la sostenibilidad», además de posibilitar que «muchas familias vayan a tener una oportunidad de empleo», y valoró que «aunque vivamos en un estado aconfesional, la sociedad cacereña no es laica, somos una comunidad mayoritariamente cristiana que convivimos con otras creencias o no creencias". Para después completarlo con esta loa, ya absolutamente descontrolada ante la emoción del momento, en alusión al Grupo Serfátima, como aquellos que «forjan el perfil de un pueblo, en este caso, el de Cáceres", emprendedores a los que deseó el mayor de los éxitos sin reparar en que para que ellos tengan muchos éxitos, otros muchos no deben tenerlos. Glorioso, majestuoso, no tengo palabras....casi tan glorioso como el día que te fuiste a inaugurar las oficinas de ACCIONA sabiendo que les ibas a rescindir en breve el contrato a tortas en el Juzgado.