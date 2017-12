Grupos de cacereños se unen para exigir la inversión que acabe el nuevo hospital

Por no mencionar otros temas bastante graves como consecuencia de tener los dos hospitales abiertos y ambos incompletos. Por ejemplo, los dos no van a tener una UCI, sólo la tendrá uno de ellos, lo que implica traslado de pacientes de un hospital a otro de forma innecesaria y en un estado del paciente que puede ser perjudicial para él, o como mínimo una grave molestia innecesaria. Y como esta otras muchas consecuencias que los ciudadanos que no están metidos en este mundillo no conocen. Pero como se abra el hospital por fases lo van a conocer por las malas... Pero claro, estas cosas no las menciona Vergeles y CIA...