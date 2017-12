Grupos ciudadanos se unen para exigir la inversión que acabe el nuevo hospital

Los dos colectivos que reúnen a las asociaciones vecinales, la agrupación y la federación, y la plataforma Cáceres se Mueve hicieron ayer público un comunicado en el que exigen que se presupueste por la Junta en dos anualidades, 2018 y 2019, la inversión suficiente para acabar el nuevo hospital. Su demanda se dirige a los cuatro grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para que la segunda fase cuente con partida en los dos próximos ejercicios.

Otra reivindicación que se expone en el texto del comunicado es que se dé a conocer de manera «formal y oficial» el plan funcional y de traslado de los servicios sanitarios al nuevo centro cuando se abra su primera fase. Abrir el nuevo centro hospitalario por fases «es una barbaridad» desde el punto de vista de la asistencia al paciente, aseguró ayer Eduardo Corchero, que entre los años 1998-2001 fue director gerente del hospital Infanta Cristina y que es miembro de la plataforma Cáceres se Mueve.

En la demanda que hacen los tres colectivos no se entra en el debate de si abrir o no el hospital por fases. Lo que se pide es que si la primera fase se abre en los próximos meses que esto no suponga que se dilate la ejecución de la segunda, «que no estemos otros cinco o seis años más con la finalización del nuevo hospital danzando», agregó Corchero, que recordó que la previsión inicial en los presupuestos de la Junta de 2018 para el nuevo hospital es de solo 10 millones para material y equipamiento necesario para la apertura de la primera fase del centro hospitalario.

ONCE AÑOS DE OBRA / Corchero insistió en que ahora es el momento de movilizarse para que vía enmienda se incluya en las cuentas autonómicas la inversión necesario para que no se dilate más la finalización del hospital. En enero se cumple el undécimo aniversario de la formalización del primer contrato de las obras.

«No queremos que se incluya la partida solo en 2019, que es año de elecciones, sino que ya aparezca la financiación de la segunda fase en 2018», explicó ayer José Alberto Iglesias, presidente de la agrupación vecinal, que recordó que la agrupación y la federación, pese a las diferencias que mantienen, se han puesto de acuerdo «en uno de los primeros asuntos de importancia para la ciudad». «Que los partidos políticos tomen nota. Si nosotros hemos sido capaces de hacerlo, ellos también pueden», agregó Iglesias.

Pero esa cohesión entre los grupos políticos no se produjo ayer cuando hubo un nuevo rifirrafe entre el PP, que estuvo al frente de la Junta durante cuatro de los años de ejecución de las obras, y el PSOE, que ha estado en los siete restantes. La discrepancia se volvió a escenificar en las intervenciones en el pleno de la Asamblea del consejero de Sanidad, José María Vergeles, y el diputado del PP, José María Saponi, que al pleno de ayer llevaba la pregunta de por qué la Junta había renunciado a la ejecución de la segunda fase del nuevo hospital al no incluir ninguna partida en los presupuestos de 2018.

En su contestación, el consejero aseguró que «no se abandona ni se renuncia» a la segunda fase. Vergeles visitará hoy la obra del nuevo hospital y desde la consejería se remitió ayer a esa visita para conocer la proyección que se maneja para la ejecución de la segunda fase y finalización completa del nuevo hospital.