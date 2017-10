El hospital limita a tres horas las visitas a los pacientes para garantizar la asistencia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece todo bien, excepto que el acompañante deba irse por la mañana. Si ya han puesto la limitación de uno por enfermo, no cuesta nada dejarle que esté allí y cuando sea necesario que salga al pasillo. No supone molestia ninguna para nadie.