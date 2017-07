La huelga de examinadores de tráfico afecta a 40 alumnos al día en Cáceres

La huelga de examinadores de Tráfico, que comenzó el 19 de junio, ha dejado a más de 40 alumnos al día sin examen de conducir en Cáceres. Estos paros, convocados los lunes, martes y miércoles, están generando un colapso en las autoescuelas, que durante los meses de verano concentran el 70% del volumen de pruebas de todo el año.

Según indica Fernando Jiménez, delegado provincial de Asextra (Asociación de Examinadores de Tráfico) en Cáceres, ellos no reclaman solo el aumento del complemento específico en su salario, que también, sino que quieren que se les reconozca lo que se firmó en 2015 para desconvocar la huelga que se produjo ese año. “Un pronunciamiento en cuanto a que no se va a privatizar el servicio, que no se entreguen los resultados apto/no apto en el momento para evitar agresiones y bajar el cupo de exámenes por examinador y día”, afirma el delegado.

Cáceres tiene 18 autoescuelas de las 63 que hay en la provincia y cuenta con 6 examinadores para cubrir esta zona. Cuatro de ellos están secundando el paro.

En este contexto, el 25 de julio, el colectivo de funcionarios convocó una concentración en la capital de España, frente a la sede de la DGT, para “exigir que se cumplan sus reivindicaciones, lo que se firmó y prometió para desconvocar la huelga de 2015”, explica Jiménez. Además, si pasado el 31 de julio no se llega a un acuerdo, convocarán una huelga indefinida que comenzará el 4 de septiembre.

En el otro extremo se encuentran las autoescuelas, quienes están sufriendo un colapso en plena temporada alta de pruebas de aspirantes a conductores. “El problema es que del 15 de julio al 15 de agosto se van de vacaciones, hay muchos alumnos que no podrán examinarse hasta septiembre y en esas fechas empiezan la universidad y se marchan de la ciudad. Ahora en Cáceres es casi imposible sacarse el carnet”, manifiesta Paco García Hernández, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Cáceres. Además, denuncian el perjuicio económico que les está provocando esta huelga, ya que “hay que pagar la seguridad social, el alquiler y los coches”, comenta el presidente de la asociación.

El pasado 7 de julio el Consejo de Ministros aprobó la creación de una especialidad de Tráfico dentro del Cuerpo General Administrativo de la Administración General de Estado, mediante la cual el 60% de los examinadores actuales pasarán del subgrupo C1 al subgrupo C2, y dos convocatorias de plazas de examinadores, una de promoción interna y otra de acceso libre, que ofertará 70 nuevos puesto pero estas medidas no solucionan la demanda de funcionarios que requiere el sector. En este punto, autoescuelas y examinadores, coinciden en que el número de funcionarios es insuficiente.