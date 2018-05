El IBI en Cáceres se pone al cobro con una bajada del 4% y un millón menos de ingresos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo que no es normal, es que el clero tenga la propiedad de la catedral de Santiago, por ejemplo, la cual recibe al año igual unos 4 millones de visitantes, que dejaron en la caja unos 4.200.000 euros en el año 2011 (hace 7 años), limpios de polvo y paja, y por los cuales ni tributa ni pagan IBI. Y si a eso le sumamos la catedral de Burgos, la de León, la mezquita de Córdoba, la concatedral de Cáceres, la de Coria, la de Plasencia, el valle de los Caídos, ... solo por poner un ejemplo, elevan las cuantías a muchos cientos de millones de euros. Así no se levante este país, unos pagando y otros no.