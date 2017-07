Interior aún no ha aceptado la petición de Mou para quedarse en Cáceres

El Ministerio del Interior continúa sin responder a Moumine Koné, conocido en Cáceres como ‘Mou’, a su petición para quedarse en España. Este ciudadano de Mali llegó a Cáceres en el año 2008 de manera irregular y un año después la policía le detuvo mientras cruzaba un paso de cebra. Al no tener documentación le interpusieron una orden de expulsión del país. Solicitó el asilo político, por lo que la orden para ser deportado quedó paralizada, hasta que el pasado 8 de junio el Ministerio del Interior le denegó dicho asilo y le entregó la orden para ser expulsado del país.

‘Mou’ es un ciudadano más de la capital cacereña. Ha aprendido castellano, se ha formado y no ha dejado de trabajar. Tiene además pareja, una cacereña con la que espera un hijo. Su historia revolucionó las redes sociales y ha conmovido a los cacereños. De hecho ha logrado conseguir 139.000 firmas a través de la plataforma ‘Change.org’ de personas que le apoyan para que se anule la orden de expulsión.

EL PASAPORTE / Las entregó en la Subdelegación del Gobierno, que se comprometió a mediar para solucionar el problema. Después recurrió al Ministerio del Interior la orden que le obligaba a marcharse, pero aún está a la espera de la respuesta y se le agota el tiempo. La Policía Nacional le devolvió el pasaporte para que pudiera inscribirse como pareja de hecho junto a su novia y de esta manera conseguir quedarse en Cáceres (no le pueden deportar al estar esperando un hijo que será cacereño). Sin embargo no ha podido tampoco realizar este trámite por problemas burocráticos.

Según explica su abogado, Antonio Díez, presentó los papeles en el registro el 4 de julio y consiguió incluso un certificado de Mali que avala su estado civil como soltero. Sin embargo hasta septiembre no será citado a la comparecencia para poder inscribirse como pareja de hecho. Y se le agota el tiempo porque el 31 de julio tiene que devolver el pasaporte en la comisaría, ya que le fue prestado únicamente para realizar este trámite. Él se encuentra nervioso y desilusionado. «Confiamos en que no le quiten el pasaporte porque el pasaporte se retira para que la persona no huya del país y precisamente lo que no quiere Mou es abandonarlo», indica su abogado, que espera que todo se solucione en tiempo.