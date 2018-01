Juego de tronos dispara el turismo y hace de Los Barruecos un parque temático

El incremento en el número de turistas que visitan Malpartida de Cáceres no tiene precedentes. Desde que se anunció que el paraje de Los Barruecos iba a servir de escenario de la séptima temporada de la serie Juego de tronos, que produce la cadena norteamericana HBO, la promoción de la localidad «ha sido incalculable», al menos, así lo asegura la concejala de Turismo, María Paz Leo.

Pero si algo ha catapultado la cifra de visitantes ha sido la emisión del cuarto capítulo de la temporada, el 7 de agosto, donde tiene lugar la escena concreta grabada en Los Barruecos, la batalla entre los ejércitos Lannister y Tarly frente a Daenerys, los dothrakis y sus aliados.

Sólo en el mes de agosto, según las cifras facilitadas por el ayuntamiento, la Oficina de Turismo de Malpartida de Cáceres registró un incremento de visitantes del 15% con respecto al mismo mes del año anterior. Y desde entonces, en los cuatro meses transcurridos hasta finales de noviembre, ha registrado un aumento del 30%.

Lo mismo ocurre en el centro de interpretación de Los Barruecos, donde el número de turistas aumentó un 11%. Desde el 15 de agosto, llegaron a este centro, situado justo antes de la entrada al Museo Vostell, 800 personas. Según las encuestas realizadas a los visitantes por el ayuntamiento, el 80% de ellos aseguraba que iban atraídos por las localizaciones de Juego de tronos.

Con estos datos, el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, espera que el turismo en la localidad pueda crecer entre un 15 y un 20%. Sin embargo, Aguilera reconoce en nota de prensa que «los estudios realizados indican que la mayor intensidad de este turismo especializado, denominado por algunos ‘turismo de fans o de frikis’ se mantiene durante la emisión de las distintas temporadas y dura dos o tres años inmediatamente posteriores a la finalización de la misma».

Muestra de esos ‘frikis’ que siguen la serie, visitan sus localizaciones y compran el material de merchandising que se produce es que el ayuntamiento editó un póster especial con motivo de la emisión del capítulo en el que salían Los Barruecos el 8 de agosto, con una tirada de 1.000 copias, que se agotaron en tres días. El 11 de agosto hicieron una reedición del póster que, según María Paz Leo, «se agotó la semana pasada».

El Museo Vostell también se ha beneficiado del incremento de turistas que se acercan hasta este monumento natural. Según la concejala de Turismo, el puente de la Constitución «ha sido uno de los mejores de los últimos años», con 1.049 visitas entre el 4 y el 10 de diciembre.

La cafetería del museo ha sido una de las empresas beneficiadas con el tirón de Juego de tronos desde el mismo rodaje. Su restaurante sirvió las comidas a los directores de la serie y el equipo técnico en numerosas ocasiones durante los dos meses de grabación. La gerente de la empresa, Manuela Valerio, reconoce que «los clientes preguntan dónde se rodó» la serie.

El restaurante y cafetería Museo Vostell están llenos los fines de semana, tanto es así que en agosto se abrió un nuevo establecimiento junto al centro de interpretación, Sol Los Barruecos, para atender a todos los visitantes. Valerio no lo ve «como una competencia, sino como un complemento más», porque reconoce que había clientes que se marchaban del museo sin poder ser atendidos, al estar su local lleno. La gerente de Sol Los Barruecos, Amadora Pérez, también afirma que «casi todos los clientes preguntan por las localizaciones de Juego de tronos».

‘parque temático’ / El Ayuntamiento de Malpartida ha colocado cuatro paneles informativos justo en las localizaciones donde se grabaron las secuencias, con imágenes de la serie y del making of cedidas por la productora HBO. Aún así, acceder a los lugares de rodaje no es tan sencillo si no se conoce la zona. Esto se debe a que hay dos Barruecos, el de arriba y el de abajo. En éste es donde están el Museo Vostell, el centro de interpretación y los restaurantes. Sin embargo, donde se rodó la serie es en el de arriba, más pequeño, menos conocido por los foráneos y, también, menos indicado. De hecho, Amadora Pérez reconoce que, «había mucha confusión». Como su restaurante está en la carretera, junto al centro de interpretación, entraba mucha gente a preguntar cómo llegar hasta el Barrueco de Arriba, «ahora está un poquito más claro».

Sin embargo, falta algún cartel que indique cómo acceder desde la carretera a las localizaciones de la serie. Está señalizado el Barrueco de Arriba, pero no su vinculación con Juego de tronos. El ayuntamiento tiene previsto, dentro de una campaña de promoción turística denominada «La batalla del dragón» la elaboración de folletos informativos con planos, tanto de acceso al Barrueco de Arriba como a los paneles informativos, que se entregarán en las oficinas de turismo, y que guiarán a los visitantes hasta los lugares de rodaje.

Malpartida de Cáceres se ha subido al carro de otras ciudades y pueblos de toda España y del extranjero por donde ha pasado la serie, que han visto en Juego de tronos un recurso turístico ‘temático’.