El Junquillo entrega 1.100 firmas contra la escombrera pero el Ayuntamiento de Cáceres no la retira

Explíqueme Sra. Montaña Jiménez ¿Desde cuándo los puntos limpios se ponen en las entradas de un barrio residencial? ¿Y porque tengo la corazonada de que ni usted ni la alcaldesa viven en ninguno de los barrios afectados por la situación de los citados puntos limpios? LO QUE NO QUIERAN PARA USTEDES NO NOS LO ENDOSEN A LOS DEMAS, Y SI AUN ASÍ LO HACEN, TOMEN LA INICIATIVA DE EMPEZAR POR SUS BARRIOS RESIDENCIALES. Estamos rebasando ciertos límites que no se deberían rebasar para el bienestar de los residentes de un barrio en crecimiento, cuando no hay necesidad (existen polígonos industriales para su colocación) y se sabe que nos lo han colocado a traición. Aunque este mensaje no sirva de nada se que valdrá para quedarme agusto.