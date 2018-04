La Junta anula el concurso para la asistencia técnica a la dirección de obra de la ronda este de Cáceres

Viene Fernández Vara a justificar el nuevo desaguisado alegando que se dan situaciones que no pasaban hace veinte años «y es que las empresas que no resultan adjudicatarias recurren». Asuma sus responsabilidades por una vez, Sr. Vara, y reconozca que la Consejería de Economía e Infraestructuras de su gobierno, con sus altos cargos y asesores jurídicos, no ha sabido redactar unos pliegos de condiciones sin fallos, que imposibilitaran la impugnación, pues no voy a pensar que se han hecho así a conciencia. Una vez más Cáceres es la perjudicada por tanto inepto que hay en la administración autonómica (recuérdese lo del hospital de la SS, que ya huele), y lo que nos sorprende a los cacereños es que esto no pasa con otros proyectos ajenos a Cáceres.