El juzgado requiere al ayuntamiento la documentación sobre el Ceres Golf

El juzgado de instrucción número 3 ha solicitado al ayuntamiento la documentación sobre la urbanización Ceres Golf. La petición se realizó con un oficio del 2 de diciembre tras la admisión a trámite de la querella promovida por la comunidad de propietarios del Ceres Golf contra los tres últimos alcaldes (José María Saponi, Carmen Heras y Elena Nevado), un proceso que recayó en dicho juzgado tras presentarse la demanda el 9 de noviembre.

La junta local de gobierno tuvo conocimiento del requerimiento del juzgado en su reunión del 16 de diciembre, en la que se acordó no solo remitir la información solicitada, sino también las sentencias de lo Contencioso Administrativo, tanto del juzgado como de la Sala del TSJEx, que desestimaron las pretensiones de los vecinos en sus demandas ante el ayuntamiento por la recepción de la urbanización y la asunción de los costes para tratar los vertidos de las aguas residuales.

La decisión de acudir a la vía penal se adoptó en una asamblea que la comunidad celebró el pasado mes de mayo, pero el acuerdo no se materializó hasta noviembre. En la querella se califican de prevaricación y delito ambiental los hechos denunciados, según se detalla en un borrador de la misma. Dos días después de su presentación, el presidente de la comunidad de propietarios explicó que el paso de ir a la vía penal «no gusta» a los vecinos, pero que se dio porque no se logró nada en los contenciosos «y el ayuntamiento solo nos ha dado buenas palabras que no se han traducido en una mejora para los vecinos». El portavoz del gobierno, Rafael Mateos, pidió a la comunidad unos días después de que la querella se entregase que recapacitase porque los procesos contenciosos han dado la razón al ayuntamiento. Su recomendación se produjo el 25 de noviembre, día en el que la junta de gobierno conoció el contenido de una resolución sobre el pago de costas a las que tenía que hacer frente la comunidad de propietarios.

La petición de la información sobre la urbanización realizada por el jugado incluye la presentación de copias de más de 200 expedientes de concesión de licencias de obras de construcciones en la urbanización Ceres Golf, que se empezó a promover tras la aprobación por la Junta de la Ley de Oferta Turística Complementaria en 1990. En esta urbanización hay más de 200 casas. Inicialmente se tramitó un proyecto de urbanización con 198, pero luego se planificaron más viviendas, llegando a 258, lo que obligó a la promotora (Ceres Golf S.A.) a presentar un plan especial.

La sección de Licencias de Obras del ayuntamiento advirtió en un informe del 22 de diciembre que la realización de copias en el plazo solicitado por el juzgado suponía la práctica paralización de este servicio dado el volumen de trabajo, los medios que se tienen y que las autorizaciones y los proyectos de los distintos expedientes se encuentran en diferentes dependencias municipales (los primeros datan de hace dos décadas). El responsable de esta sección municipal consideró en su informe que era inviable realizar el trabajo en el plazo marcado por el juzgado sin dejar de lado otras funciones que tiene que desempeñar este departamento del ayuntamiento.

El acuerdo que la junta local de gobierno tomó un día después fue que se debía dar cumplimiento al oficio del juzgado en los plazos previstos, proponiendo que la sección dispusiese de personal auxiliar para hacer el trabajo.