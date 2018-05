'La catedral del mar' se viste de largo ante su inminente estreno en Antena 3

Este mes de mayo se estrenará La catedral del mar, la esperada serie de Antena 3 basada en la exitosa novela de Ildefonso Falcones, que, aunque estaba previsto, finalmente no ha asistido hoy a la puesta de largo de esta "película fraccionada en ocho episodios" y protagonizada, entre otros, por Aitor Luna y Michelle Jenner.

El elenco y el equipo ejecutivo de la serie, dirigida por Jordi Frades y adaptada por Rodolf Sirera, han presentado hoy esta producción que se ha rodado durante cuatro meses en setenta localizaciones de Cáceres, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón y Cataluña y que verá "por fin" la luz durante este mes, aunque todavía "no se sabe" el día.

"Es una serie que ha tardado en llegar porque era compleja", ha explicado a los medios el director, que no ha querido hacer un producto "grandilocuente" sobre la novela que Falcones publicó en 2006.

Ahora, Daniel Grao, Pablo Derqui, Ginés García Millán, Silvia Abascal, José María Pau y Andrea Duro, entre otros actores, encarnarán a los personajes que han cautivado en la literatura a más de seis millones de lectores desde la publicación de este best seller.

"Es una serie cruel, dura, que cuenta una historia en una época en que la justicia no era la mejor para el pueblo y el trato a la mujer no era el que se merecía. A lo mejor está muy alejado del presente, o a lo mejor no tanto", ha apuntado el director.

Ambientada en la Barcelona del siglo XIV, "La catedral del mar" es el intenso relato de un hombre, Arnau (interpretado por Aitor Luna), cuya vida transcurre paralela a la construcción del nuevo templo católico en honor a la Virgen María del Mar.

La vida de Arnau será una continua lucha por la libertad y la dignidad de los pobres y humillados que le enfrentará al poder de los nombres, mientras las mujeres marcarán su destino en esta historia que la que la venganza, el amor y la traición se entrecruzan en una Barcelona medieval caracterizada por la intolerancia religiosa y la segregación social.

Mar, una huérfana a la que Arnau acoge y a la que interpreta Michelle Jenner, será una de esas mujeres: "Yo la defino como un personaje de luz que vive en tiempos muy oscuros, porque a las mujeres se les trataba prácticamente como ganado", ha explicado la actriz, que ya había leído "desde hacía unos años" el libro.

Luna, sin embargo, reconoce que no había leído "La catedral del mar", aunque sí lo hizo luego, y comenta que le dieron el personaje "a un mes de empezar la grabación", que comenzó en el verano de 2016 y contó con 4.000 figurantes, 220 animales y 2.000 trajes.

"Cuando te lees el libro, que está lleno de todos los matices y detalles, siempre te llena el imaginario. Y como el guión es tan respetuoso con la historia, ha sido fácil preparar el personaje", ha reconocido el actor, que espera que "la gente disfrute" y también "pasar página", porque "te quedas en un tintero raro cuando estás de 'prota' esperando sacar algo".

Andrea Duro, que interpreta a Aledis, una mujer rebelde por naturaleza y el amor de adolescencia de Arnau, coincide con su compañero de reparto en que la espera para el estreno de "La catedral del mar" está siendo "interminable".

"Siento en el público que hay mucha expectación, porque claro, hay mucha gente que se ha leído el libro", comenta también Silvia Abascal, el personaje oscuro de esta producción, ya que da vida a Elionor, una mujer que pertenece a la nobleza y que es obligada por el rey a casarse con Arnau, aunque ella nunca acepta ese matrimonio por considerarle inferior.

El productor Jaume Banacolocha ha adelantado que Netflix, plataforma en la que también se emitirá a nivel mundial "La catedral del mar", podrá empezar la emisión de la serie a partir del mes de septiembre.

Antonio Onetti y Sergio Berrejón completan el equipo de guionistas de esta adaptación, junto a Rodolf Sirera, que Atresmedia Televisión ha producido en colaboración con Diagonal TV y TV3 y la ayuda del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.