«La película habla de héroes que no quieren serlo»

Es su vuelta al cine español. En estos términos se expresa Assumpta Serna sobre la nueva película que protagoniza. La actriz internacional anuncia que ‘Red de libertad’ es su regreso a las salas españolas. En la cinta da vida a a Helena, una religiosa que liberó a 2.000 personas de los campos de concentración nazis situado en el norte de Francia.

Ayer fue Cáceres la ciudad que acogió a la intérprete y a Pablo Santamaría, que da vida a Othon, otro de los personajes imprescindibles para la obra. Ambos presentaron el largometraje en la casa de la iglesia, horas antes de que fuera proyectada en la sala Clavellinas en dos pases en un actividad organizada por la Diócesis de Coria-Cáceres.

Serna expuso ayer que la cinta está «llena de alma y de valores». Asume que no le une el contacto con la «religión», pero ese detalle no supone ningún impedimiento para encarnar el papel la monja. «Es una historia de héroes que no quieren ni saben que son héroes», destacó y aseveró que no le costó meterse en su carne. «A veces cargamos con percepciones que no son ciertas, a los 60 años he podido aprender algo, me permitió conocer un mundo muy olvidado como son las Hijas de la Caridad», concluyó. En ese sentido, añadió que ha podido visitar la labor de la congregación para conocer de primera mano el trabajo de las religiosas. Por su parte, Santamaría también expuso que el proceso de rodaje ha sido muy «humano» y puso de manifiesto que la de Helena es una historia «muy actual». «Tenemos a millares de refugiados y no hacemos nada para ayudarlos», aseveró. Alabó la pieza elaborada con bajo presupuesto y aplaudió la ambientación musical. Aunque está basada en el norte de Francia, la cinta se rodó en Ciudad Rodrigo y ayer visitó la ciudad para lanzar el mismo mensaje que ya había advertido horas antes Assumpta.