«La vergüenza la tiene que sentir el acosador»

Parece mentira, pero cuando una mujer sufre acoso o abuso, es ella la que se siente culpable, la que siente vergüenza. «Él es el indigno, el que tiene que sentir culpa», dice Elisa Blázquez, una de las mujeres que anoche contaron los abusos y acosos que han sufrido en su vida en un acto que bajo el título, Jornada contra la violencia machista en tres actos, organizado en colaboración con el Ateneo de Cáceres, reunió diecisiete testimonios de víctimas.

Un grupo de mujeres «que están hartas» de callar, según Pilar Bacas, una de las organizadoras, rompieron anoche su silencio. «Me ha dado la fuerza pensar que por lo que veo y oigo alrededor estas cosas siguen ocurriendo», explica Raquel. El suyo es uno de los relatos más desgarradores. «Un amigo de mi padre abusaba de mí cuando era muy pequeñita, eran tocamientos, siempre en presencia de mis padres, en la parte de atrás de un coche, debajo de la mesa camilla», cuenta. Este hombre era amigo de la familia y visitaba con frecuencia su casa. Continúa su relato, «yo pensaba que mis padres lo consentían y crecí pensando que aquello tan horrible era algo consentido». Cuando Raquel tenía trece años, su padre llegó a casa, hacía años que habían perdido el contacto con ese hombre, ahora se enteraba de que le habían detenido por acosar a otras niñas. «Mi madre nos dijo, si os ha hecho algo a alguna, decidlo, lo mato. Yo lo negué, pero se me tranquilizó el alma, porque me di cuenta de que mis padres no sabían lo que me había ocurrido».

El relato de Raquel no es el único, pero sí de los más estremecedores. María José es hija de madre soltera, su referente masculino fue un profesor. La invitó a un congreso. De vuelta, de noche, con la excusa de la lluvia, paró en un descampado, «me vi en una encerrona, metiéndome mano, sin salida, sin escapatoria, y finalmente, accedí a hacerle una felación, porque me quedé bloqueada, asqueada y con una vergüenza tremenda», relata. «Te ves en un descampado, no sabes ni dónde estás, con un adulto, tenía 15 años, qué haces, pues acceder. Espero que esto ayude a otras mujeres», concluye.