Laureano León es reelegido presidente provincial de Cáceres del PP

Laureano obtiene de nuevo el respaldo unánime de los populares cacereños. El PP sacó músculo e hizo alarde de unidad en el complejo San Francisco, enclave elegido para celebrar el XII congreso provincial del partido en la capital cacereña. León obtuvo un 97,4% de los votos de los compromisarios que se reunieron ayer hasta bien entrado el mediodía. Fue Elena Nevado, la alcaldesa de Cáceres y la encargada de conducir el transcurso del congreso la que desveló los resultados a las 13.30 horas.

Así, la candidatura de León, la única que se había presentado, obtuvo 792 votos de los 813 emitidos, 16 fueron blanco y 5 fueron nulos. El cacereño, ya responsable del PP provincial, asume su cuarto mandato con el que sumará casi veinte años al frente del partido en la provincia. Una vez que se conocieron los datos, el presidente electo agradeció la confianza y destacó la aspiración de «volver a gobernar» la diputación provincial para «recuperar la confianza de los ciudadanos». Del mismo modo, León instó a «cambiar el ruido político por el diálogo» y abogó por «gobernar no para ostentar el poder sino para solucionar cosas y dejar a nuestros hijos un futuro mejor». Concluyó su discurso desvelando los nombres que formarán parte de su equipo entre los que figuran Diego Sánchez Duque, Elena Nevado, Fernando Pizarro, Sergio Rey, José Ángel Sánchez Juliá, María Guardiola, Carlos Floriano, José Carlos Bote y Emilio Borrega.

El candidato estuvo acompañado durante toda la jornada por el presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, y la vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy.

Por su parte, el máximo responsable del PP regional felicitó a León por su elección. Criticó que Vara «está a lo suyo» en lugar de «defender los intereses de los extremeños» en relación a la situación interna del PSOE. «Hay mucho que hacer pero para cambiar este Gobierno y está cerrado por primarias», apostilló. Monago insistió en que los populares «tienen que ser útiles» para los extremeños y lanzó una reivindicación al Gobierno central: que el ave llega a la región. «Cada uno tiene que hacer sus cosas», concluyó.

Andrea Levy también hizo alusión a las primarias del PSOE. «Gane quien gane las primarias del PSOE no será alternativa para gobernar, ya que son el mismo socialismo de siempre», criticó. Por otro lado, la vicesecretaria de programas mencionó la moción de censura contra el Gobierno del PP y apostilló que «a Podemos le interesa la movida y la radicalidad pero España no merece esto porque eso no quieren los españoles”. Por último, encomendó una tarea a los dirigentes extremeños del PP: «volver a ganar la Diputación Provincial y el Gobierno de Extremadura».