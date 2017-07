Llega el otoño a Cáceres

Hay un equilibrio y relación directa entre humedad inferior y la copa/hojas de los árboles. Si los árboles se regaran con más frecuencia (o se regaran simplemente) en primavera y verano los árboles aprovechan para crecer y reproducirse. Al no haber suficiente agua en sus raíces, no pueden realizar ese crecimiento, no pueden realizar la fotosíntesis necesarias ya que no tienen el agua suficiente y tienen que desprenderse de sus hojas.